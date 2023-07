Bale se sincera: "Me sentí muy solo..."

Gareth Bale, ya retirado del fútbol profesional, se sinceró sobre su fichaje por el Real Madrid, la relación con Cristiano Ronaldo y Zidane A pesar de los "momentos increíbles" en el combinado blanco, el exfutbolista reconoce que se sintió "solo" cuando hubo críticas

Gareth Bale, ya retirado del fútbol profesional, habló en una entrevista para 'Times', donde se sinceró sobre su fichaje por el Real Madrid, la relación que mantuvo con Cristiano Ronaldo, Zidane y el resto de sus compañeros. En una época en la que "hubo momentos increíbles", a pesar de que también tuvo "momentos difíciles" en los que se sintió "solo" cuando recibía una avalancha de críticas, silbidos y abucheos.

Primeras críticas y silbidos

"Una de las razones por la que me fuí al Madrid, fue para jugar con Benzema y Cristiano, y los otros que jugaban detrás de mí con Modric, Xabi Alonso. Sentí que era una oportunidad increíble ir a un club donde tenía jugadores increíbles. Quería jugar en el Madrid, por la camiseta blanca inmaculada, y hubo momentos increíbles. Pero también hubo algunos momentos difíciles en los que te sientes muy solo cuando todos te critican, te silban y abuchean, especialmente la primera vez. Era bastante joven y no sabía cómo lidiar con toda esta presión y expectativa", expresó el galés.

Lidiar con la presión

"Aprendí a dejarlo en el estadio, en el campo de entrenamiento. Si jugaba mal cuando era más joven, lo traía a casa. Nunca dormía bien. Aprendí a medida que crecía a dejar los problemas en el trabajo. Solía ir a casa con mi familia. Yo era feliz. Aprendí a lidiar con la presión y no tomarla tan en serio. Es un partido de fútbol, no se trata de ir a casa y que las cosas estén mal en la vida familiar. No estábamos atrapados en la casa. Salíamos a comer. Teníamos nuestros lugares tranquilos dispersos en los que nos sentíamos cómodos, conocíamos a los dueños e íbamos un poco antes porque comían muy tarde. Todavía disfrutaba jugando, pero llegué a un punto en el que quería pasar más tiempo con mi familia. Mis hijos están creciendo tan rápido que sentí que me perdí mucho", confesó el atacante, ex del Real Madrid.

Relación con Cristiano Ronaldo

"Los compañeros me apoyaron todos. Sé que la gente habla de mi relación con Ronaldo, pero nunca tuve un solo problema con nadie. Creo que nunca tuve una discusión con nadie. Incluso en los momentos difíciles, fue bueno en el vestuario. Sinceramente, disfruté mucho mi tiempo allí, aparte de los pocos momentos en los que fue difícil en el campo. No tengo excusas. Tomé la decisión correcta", declaró Bale.

Relación con el técnico Zidane

"Nunca tuvimos ninguna discusión, ninguna discusión acalorada. Nunca hubo ningún problema de mal comportamiento, más bien no estuvimos de acuerdo en algunas cosas, pero obviamente lo hizo muy bien con el Madrid y ganó tres Champions", expresó Gareth.

Relación del galés con los periodistas

"Probablemente, una de las principales razones por las que la prensa en España era tan mala conmigo era porque no les atendía. Firmas como galáctico y esperan que estés en todos lados, que hagas de todo, y yo era todo lo contrario. Solo quería jugar mi fútbol y luego desaparecer de nuevo en la oscuridad. Podría hablar español, pero no me gustaba porque solo quería hablarlo en privado y en silencio y no tener este gran alboroto a mi alrededor. Tal vez por eso me atacaron porque en realidad nunca doy mucho. Probablemente no me entendían como persona", explicó el exfutbolista profesional.

"Siempre siento que tenía algo que demostrar. Si fuera brasileño hubiera sido diferente, pero siendo de Gales, siendo de ese país pequeño, siempre tienes que probarte a ti mismo. Para conseguir lo que quieres tienes que ganártelo en lugar de que te lo sirvan en bandeja. Me ayudó. Es por eso que pude mantener ese borde de mi motivación", añadió Gareth Bale.