Problema central del Madrid en una semana clave

En el Real Madrid sabían que el problema de los centrales podría ir a peor tras las lesiones de Militao y Alaba, pero decidieron no reforzar el puesto en el mercado de invierno finalizado ayer. El motivo es que no tenía un presupuesto previsto para refuerzos a estas alturas de la temporada. No quieren parches y tiraron hacia adelante con lo puesto. De las tres piezas que le quedaban a Ancelotti, dos son dudas para el importante partido del domingo ante el At. Madrid: Rudiger y Tchouameni.

El alemán tuvo que retirarse en el partido ante el Getafe por un fuerte golpe en una pierna. Intentó seguir, pero no quisieron arriesgar y en el descanso se quedó en la caseta. Sufre un ‘bocadillo’ doloroso en la zona afectada y es duda para el derbi. Ancelotti es optimista por el fuerte carácter competitivo del jugador: “Tiene un golpe y puede recuperarse. A ver en los próximos días. Es un golpe fuerte en el muslo, pero él es un guerrero... y es complicado que no vaya a llegar al partido si tiene una pequeña molestia…”. Habrá que esperar hasta el último momento para ver si se recupera o no y acompaña a Nacho, el único central sano que le queda.

CARVAJAL, MENDY O VALVERDE

Sin más centrales en la plantilla y ante la escasa confianza de Ancelotti en la cantera, Tchouameni es el recurso para ocupar la posición de central. El problema es que vio la quinta tarjeta amarilla que conlleva sanción y no podrá estar en el Bernabéu este domingo a las 21,00 horas. Aunque el club no se ha pronunciado, medios afines aseguran que recurrirá la cartulina al considerarla injusta en una jugada en la que el francés despeja el balón y le da al rival en la planta del pie. Piensan que la falta fue al revés y no como la interpretó De Burgos Bengoetxea, que desquició a los jugadores y a Ancelotti por su mal arbitraje.

En caso de que ninguno de ellos llegue al partido ante el equipo de Simeone, Ancelotti baraja las opciones de Mendy o Carvajal para ocupar la posición de central. Podría acudir al filial, pero no se espera que lo haga. Otra opción sería Valverde, que reúne todas las condiciones para cubrir la posición con garantías. De cualquiera manera, quedan 48 horas y Ancelotti espera recuperar a Rudiger, que lo ha jugado todo desde la lesión de Militao, solo ha descansado un partido y otro por sanción.