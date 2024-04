Pep: "Sé que cuando digo cosas buenas del Madrid no me creen..."

Menuda 'final' tenemos este miércoles en el Etihad Stadium. Después del espectáculo de la ida de cuartos de Champions en el Bernabéu con tablas y todo abierto (3-3), Manchester City y PSG definen qué equipo estará en las semifinales de la máxima competición continental. Guardiola y Ancelotti vivirán otro capítulo de este duelo de ajedrez que nos dejó en la ida una preciosa batalla de estilos.

Pep Guardiola y Bernardo Silva fueron los encargados en el bando inglés de atender a los medios de comunicación. Empezó el luso, que no tuvo que responder nada sobre su futuro, y le siguió el entrenador de Santpedor.

Sobre la presión y la motivación, el catalán comentó que "necesitamos esa presión de no querer perder. Tenemos que sacar la energía, necesitamos la presencia de la afición. Habrá minutos donde sufriremos, necesitamos a la afición. Sé que estarán. Estamos preparados para jugar de la mejor manera". "No me voy a quejar del calendario. Es así, peor sería si no jugásemos estos partidos. Tenemos que tener la mejor mentalidad", añadió sobre la densidad del calendario.

INCÓGNITAS

¿Estarán en condiciones Ake y Walker para esa vuelta? "Walker ha entrenado bien, no sé si jugara de inicio, pero creo que estará. Es muy importante para nosotros, en el último entrenamiento decidiremos. Todos saben la calidad de Kyle, pero no estuvo en el Bernabéu y todos jugaron bien. Llegamos en mejores condiciones, tanto Ake como Walker se sienten bien".

El Madrid espera mucho de Bellingham ante el City / Efe

Tuvo palabras amables Pep hacia Jude Bellingham, que abanderará a la selección inglesa este verano en la Eurocopa: "No es fácil adaptarse rápido a equipos tan grandes, Bellingham lo ha hecho. Con su edad tiene mucho mérito. Tiene una gran mentalidad, es un jugador espectacular".

Tiene la posibilidad el City de lograr dos tripletes seguidos, algo que nunca antes ha sucedido en el mundo del fútbol. "Estamos lejos aún de ganar otro triplete. Tenemos la final de la FA Cup, la Premier, ahora el duelo ante el Madrid. El trabajo no ha terminado, igual que hace unas semanas cuando estábamos por detrás el Arsenal. Nada cambia para mí, quedan partidos muy difíciles. El éxito para nosotros es volver a pelear por todo".

SIN MIEDO

Cuestionado sobre los elogios 'desmedidos' al Madrid antes de sus enfrentamientos y si responde a algún temor, Pep comentó que "no tengo miedo al Madrid, los respeto mucho. Siempre he tenido un gran respeto por el Real Madrid. Si me ganan los felicitaremos". "Tenemos que estar preparados, no sabremos quién juega ni como juegan hasta antes del partido. Tenemos que hacer las cosas mejor que en el primer partido, ellos lo hicieron bien y tenemos que ajustar cosas", añadió el técnico 'sky blue'.