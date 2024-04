Kyle Walker, la incógnita de Guardiola en la vuelta contra el Madrid

"Walker se siente mucho mejor, pero veremos en los próximos días. Pero se siente bien. Tal vez nos pueda ayudar con minutos (ante el Madrid) porque es una final, pero no quiero perderle mucho tiempo. Mañana entrenaremos y veremos qué pasa", explicó Pep Guardiola en rueda de prensa tras el holgado triunfo conseguido ante el Luton Town (5-1).

El lateral inglés, junto a Nathan Aké y Kevin De Bruyne a última hora, fue una de las grandes ausencias del Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions disputada en el Santiago Bernabéu (3-3). El de Santpedor espero hasta última hora a su hombre de confianza, que finalmente no llegó en condiciones a la cita para enfrentarse a uno de los grandes peligros del Real Madrid, la electricidad de Vinicius.

EN LA IDA JUGÓ STONES

El elegido en la ida para ocupar su más que merecido puesto fue John Stones. Josko Gvardiol se situó en el lateral izquierdo; Rúben Dias y Manuel Akanji completaron la defensa que se encargó de escudar a Ortega Moreno bajo palos. Sin embargo, todo apunta a que Guardiola podrá alinear a una zaga algo más sólida en el Etihad el próximo miércoles.

Stones, cara a cara con Bellingham en el Bernabéu / LAP

Kyle Walker regresó el pasado sábado a una convocatoria del Manchester City tras un mes lesionado. Su equipo goleó al Luton Town (5-1) para colocarse en la cima de la Premier League en solitario con 73 puntos, dos más que Arsenal y Liverpool. Pero no sumó ningún minuto de juego. Nathan Aké acompañó al de Sheffield en el banquillo, y tampoco saltó al césped en el duelo previo a la vuelta contra el Madrid.

“Sé lo importante que es Kyle (Walker) contra los jugadores del Real Madrid, pero él no estaba en Madrid y los comportamientos de Manu (Akanji), John (Stones), Rúben (Dias), Josko (Gvardiol)... jugaron increíblemente bien. Así que ya veremos...”, aseguró sobre las posibilidades de que vuelva al once inicial el miércoles. En la ida, Guardiola esperó hasta el final a un Walker que finalmente no pudo vestirse de corto.

LISTO PARA JUGAR

Es cierto que la defensa que jugó en el Bernabéu ofreció un buen nivel, pero Guardiola no prescindirá de Walker si está sano. Según ha informado el medio británico 'The Telegraph', Walker está listo para enfrentarse esta semana al Real Madrid. De confirmarse su regreso de una vez por todas (se lesionó durante el pasado parón internacional, en el primer amistoso de los 'Three Lions') no tendrá una noche fácil en el Etihad.

Kyle Walker disputando un balón con Vinicius durante un partido de Champions League / EFE

La exigencia será mayúscula y demandará su mejor estado físico: parar a Vinicius. El brasileño, que no marcó en la ida, fue el encargado de asistir en el 2-1 de Rodrygo y el definitivo 3-3 de Valverde. Ahora, solo dependerá de Guardiola que esté o no sobre el verde. En caso de ser prudente con su recuperación, Akanji podría ser el elegido para ocupar el carril derecho o repetir la fórmula que aplicó en el Santiago Bernabéu con John Stones.