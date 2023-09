Pacto de caballeros entre Mbappé y el PSG, pero sin renovación

El jugador habría renunciado a determinadas primas, incluida la de fidelidad para ahorrar al club más de 100 millones, según 'L'Equipe' De esta forma se reintegra al equipo de Luis Enrique, pero el acuerdo no recoge su renovación, aunque el club espera convencerlo

Las relaciones entre Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain dan un giro de tuerca más. Ambas partes habrían firmado un pacto de caballeros, según ‘L’Equipe’, en el jugador ha renunciado a determinadas primas, incluida la de fidelidad, estimada entre los 60 y 80 millones de euros, para ahorrar al club más de 100. Un acuerdo que valdría para que el jugador se reintegrara al equipo después de ser apartado al grupo de los ‘indeseables’ y desatascar una situación desagradable.

De esta forma Luis Enrique ha podido sumarlo a la disciplina de la plantilla y mejorar sus recursos deportivos, a los que se han añadido los fichajes de Dembelé, Asensio, Kolo Muani o Gonçalo Ramos para potenciar el ataque tras las salidas de Messi y Neymar. De esta forma, el entrenador asturiano tiene un bloque ofensivo poderoso para hacer frente a la temporada, e intentar alcanzar el objetivo marcado desde Catar de ganar la Champions League

SIN RENOVAR

El acuerdo no recoge que el jugador tenga que renovar. Es una solución para esta temporada, aunque el club espera convencerlo para que amplíe su contrato hasta 2025 como poco. Para eso tiene hasta el 2 de enero, fecha en la que Mbappé podrá negociar con cualquier club al ser agente libre ya que acaba compromiso con los parisinos el 30 de junio de 2024.

Mbappé y Al Khelaifi en rueda de prensa | AFP

El PSG no va a parar hasta conseguirlo, aunque está avisado después de lo ocurrido este verano, en el que Al-Khelaifi ha utilizado todos los medios, amenazas incluidas, para conseguirlo pero sin éxito. Lo consiguió el verano pasado, pero ahora el objetivo se complica.

En el Real Madrid siguen expectantes a la situación, no esconden que Mbappé interesa pero no a cualquier precio. No se hacen ilusiones después de lo que viene sucediendo desde hace seis años. No están dispuestos a caer de nuevo en errores del pasado.

Mbappé tiene la puerta abierta, pero ya no moverán un dedo para atraerlo. Será e jugador el que tenga que mantener su postura con el PSG de no renovar, y firmar en enero un compromiso con el equipo madridista para incorporarse cuando acabe contrato en París.