Nuevo examen para la unidad B del Real Madrid en Cádiz

La Champions es prioritaria antes que una Liga imposible, Ancelotti reservará parte de su mejor once en la visita al Mirandilla Nacho, Rudiger, Lucas Vázquez, Tchouameni, Asensio y Ceballos ya jugaron ante el Villarreal y el italiano podría recurrir a ellos

El Real Madrid está centrado en la Champions League, donde el martes se juega su pase a las semifinales en el partido de vuelta ante el Chelsea. Ancelotti no se fía del 2-0 conseguido en la ida y reservará jugadores ante el Cádiz para llegar frescos a Stamford Bridge, donde les espera un examen exigente. El plan sería similar al que fracasó con el Villarreal (2-3), en el que hizo seis cambios respecto al once habitual. Cambios de la unidad B, porque la C formada por Vallejo, Odriozola, Mariano y Hazard no entra en sus planes salvo sorpresa mayúscula.

La Liga es ya un objetivo imposible. Acaso la finalidad es mantener la segunda posición ante el acecho del At. Madrid, que le ha recortado nueve de los once puntos que le sacaba en la jornada 19, final de la primera vuelta. En cualquier caso, perder la segunda posición solo reportaría la pérdida de un pequeño beneficio económico en el reparto de dividendos por posiciones, pero deportivamente le mantendría en puestos europeos salvo que lo hagan tan mal que den opciones a la Real Sociedad de acortar los ocho puntos de ventaja que le saca en la actualidad.

LA DUDA ES BENZEMA

Los blancos visitan a un Cádiz que pelea por la permanencia y que no va a regalar nada. Será un partido bravo en el que Ancelotti podrá introducir hasta seis cambios como hizo en el encuentro ante el Villarreal para dar descansos a jugadores como Modric, Carvajal, Militao, Kroos o Camavinga. Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho, Tchouameni, Ceballos y Asensio podrían entrar en el equipo, secundarios que han sido muchas veces titulares pero mezclados con los habituales y no actuando juntos en bloque.

La duda es si el italianos se atreverá a dar descanso a Benzema y Vinicius, ataque permanente que viene utilizando cuando están físicamente en condiciones. Acaso podría dar descanso al francés que acumula seis partidos consecutivos en una temporada en el que los excesos le han pasado factura. El relevo sería Rodrygo, que ha sido su recambio habitual cuando no ha podido jugar. El que parece que no descansará el Vinicius, que físicamente responde en cada partido pese a ser el jugador que acumula más minutos y partidos de la plantilla esta temporada.