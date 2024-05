Nacho ya define su futuro lejos de Madrid

Después de once temporadas completas en el primer equipo, Nacho Fernández comunicó al Real Madrid su deseo de abandonar el club a final de temporada. Las principales razones para irse del club de su vida son deportivas: el central no está teniendo los minutos que esperaba.

Los últimos meses de Nacho en el Madrid han tenido subidas y bajadas. La fuerte apuesta de Ancelotti por Aurélien Tchouaméni como central, aun con el español disponible, es la prueba más clara de que el italiano no le ve como un titular indiscutible.

Que fuera el primer cambio en el Allianz Arena, aunque fuese abajo en el marcador, ejemplifica que Ancelotti tiene más confianza con Tchouaméni como zaguero que con Nacho. Con Rüdiger indiscutible, la vuelta de Militao y el francés como alternativa, no se espera que el '6' sea titular en una hipotética final de Champions.

Sin embargo, ha tenido grandes actuaciones como la del Etihad Stadium, resistiendo las constantes embestidas del Manchester City y lanzando uno de los penaltis en la tanda que dio la clasificación al cuadro de Ancelotti para las semifinales. Además, está a un paso de levantar la Liga como capitán.

Opciones fuera de Europa

Tras su debut en 2011, Nacho no ha jugado en otro equipo que no sea el Madrid, y aspiraba a ser uno de los 'one club man' modernos de LaLiga. Su total vinculación con el club blanco hace difícil que vaya a jugar en otro equipo español, incluso europeo teniendo en cuenta la posibilidad de enfrentarse al Real Madrid en cualquier competición continental.

Clubes como el Inter de Milán han mostrado interés por el central, pero su destino final podría ser otro Inter. Según informó 'Marca', la MLS es la opción preferida de Nacho. El Inter de Miami de Leo Messi y David Beckham (que está detrás de Ángel Di María) podría hacerse con los servicios del capitán blanco, según varios rumores. La liga saudí también habría apostado fuerte, pero no está entre sus preferencias.