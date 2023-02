Modric, renovación por aclamación

El entorno madridista exige a Florentino Pérez que renueve al croata por méritos contraídos y se arriesga a un rechazo general del Bernabéu A sus 37 años el jugador no quiere regalos, pero regala su talento al equipo en cada partido sin ahorrar esfuerzos desde hace 10 tempordas

Luca Modric no tiene fecha de caducidad. El croata sigue deleitando a propios y extraños con su fútbol sin regatear esfuerzos pese a tener 37 años. Acaba contrato con el Real Madrid el 30 de junio, pero el club le da la espalda entontecido con fichar a Bellingham. El entorno madridista se empieza a impacientar con la desidia de los dirigentes madridistas que, en lugar de asegurarse lo que funciona busca algo que pueda sustituirlo sin saber si encajara en su maquinaria. Pese a sus 37 años el croata sigue rindiendo a un alto nivel y, lo que es más importante, transmite su sapiencia a los que vienen por detrás como Valverde, Camavinga, Tchouameni o el propio Ceballos.

Modric hizo un discurso en la víspera del partido ante el Liverpool que ha enamorado al madridismo. “Quiero seguir, pero quiero merecer seguir, no que sea un regalo por mi historia o mi carrera aquí. En mi vida nadie me ha regalado nada y no quiero que ahora lo hagan. Pase lo que pase, nada cambia mi pensamiento con el Madrid, es el club de mi vida. Nadie puede romper eso”, dijo en un ataque de sinceridad. Un jugador que no se esconde en el campo ni fuera de él, y que espera una llamada del club para saber a qué atenerse.

ESPERANDO UNA LLAMADA DEL CLUB

“No he hablado con el club, es lo mismo que el año pasado a estas alturas. Estoy muy tranquilo. Siempre repito lo mismo: quiero seguir aquí”, apuntilló el croata, al que no le van a faltar ofertas en caso de no renovar. Se habla de una propuesta millonaria de Arabia Saudí, que el jugador no quiso confirmar ni desmentir por estar centrado en dar su mejor versión. Un nivel que cayó tras regresar del Mundial como reconoció Ancelotti: “No lo ha pasado bien en enero”. El propio jugador reconoció que se “equivocó” por planificar mal su regreso “por no entrenar más y empezar a jugar al poco de volver”.

Florentino Pérez sabe que el croata es una de las debilidades del Bernabéu, un jugador tan querido como admirado, y que no renovarlo podría volverse contra él. Pero caben dudas razonables como dividir sus esfuerzos con el equipo y su selección que a su edad hacen mella en su rendimiento. “El club nunca me ha pedido que renuncie y he demostrado que es algo compatible. Mi plan es seguir al menos hasta la Liga de Naciones de este verano, luego valoraré si sigo o no”, apunta el futbolista, que intuye que duplicarse no le hace ningún favor en su deseo de seguir un año más en el Real Madrid.