Kroos, decisión inminente

"¿Mi futuro? No queda mucho para saberlo", avanzó el alemán tras la victoria en Anfield Kroos termina contrato en junio pero Ancelotti tiene buenas sensaciones sobre su futuro

Hace meses que Toni Kroos se ha convertido en uno de los grandes enigmas del Real Madrid. El alemán, de 33 años, termina contrato en junio y sigue sin aclarar qué piensa hacer con su futuro. Una situación que pone al Madrid en una situación compleja: tiene que planificar contemplando dos escenarios: uno con el alemán en el equipo y otro sin él.

El interés del Madrid por futbolistas como Jude Bellingham responde también a eso: a la necesidad de pensar que Kroos no estará para siempre. El alemán sigue deshojando la margarita pero en sus últimas declaraciones aportó una novedad: cada vez queda menos para que se conozcan sus planes. Tras la victoria en Anfield, dijo: "¿Mi futuro? No queda mucho para saberlo".

Kroos, Courtois y Valverde, felices tras el triunfo en Anfield | Perform

La intención del club blanco es seguir contando con el futbolista e incluso el técnico Carlo Ancelotti ha asegurado en más de una ocasión que tiene buenas sensaciones sobre este asunto. Hace solo unas semanas se mostró contundente: "No sé qué decidirá. No soy Kroos. A mí no me lo ha dicho, pero la sensación que tengo es que puede renovar".

A pesar de que piense en opciones de futuro, el Madrid no quiere renunciar a seguir contando con un futbolista que ha sido parte de la columna vertebral del equipo los últimos años. El mediocampista sigue demostrando que es un futbolista diferencial, especialmente en la Champions, donde forma parte de ese grupo de jugadores del Madrid que en la máxima europea suben el nivel.