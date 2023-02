Modric: "Quiero seguir en el Real Madrid, pero solo por merecimiento"

El centrocampista croata habló en la rueda de prensa previa a los octavos de final de la Champions contra el Liverpool "No he hablado con el club todavía. No hay prisa, estamos a mitad de temporada"

Luka Modric habló por fin sobre su futuro. Su continuidad en el Real Madrid es una incógnita todavía, "no hay prisa, estamos a mitad de temporada". Sin embargo, el centrocampista croata se encargó de mostrar su posición en la rueda de prensa previa a los octavos de final de la Champions ante el Liverpool.

"Siempre digo lo mismo, quiero seguir". Fue contundente Modric y confirmó que no depende de él la decisión: "Quiero seguir, pero por merecimiento. No que sea un regalo por toda mi carrera aquí. Nunca nadie me ha regalado nada y no quiero que ahora sea diferente". Sin embargo, dejó claro que "pase lo que pase, nada cambiará mi sentimiento por el Real Madrid, es el club de mi vida y nadie lo va a romper".

El croata habló también sobre el relevo generacional: "Los jóvenes lo están haciendo muy bien. Tienen un buen futuro por delante. No están aquí por casualidad, son muy buenos. Seguro que en el futuro lo harán mejor". Eso sí, se mostró contundente con las críticas recibidas en esta transición: "No me molesta. Llevo once años aquí y sé que la exigencia es máxima. Hay muchas cosas que se dicen fuera y es normal, porque el Madrid es el mejor club del mundo. Lo que no entiendo es por qué no hay... no es memoria, no me sale la palabra. Pero me molesta porque parece que ahora Toni [Kroos] y yo no podemos jugar juntos".

EL PARTIDO CONTRA EL LIVERPOOL

"Nos espera un partido importante, en un estadio histórico con una afición que aprieta mucho", dijo Modric sobre el partido de Champions, "tenemos que jugar al mejor nivel y como equipo. Espero que mañana podamos repetir los últimos buenos resultados aquí".

Y, por último, no ocultó su sueño por ganar una Champions más: "Eso sería maravilloso. Vamos partido a partido, como siempre, y ojalá podamos repetir como el año pasado. Estamos preparados".