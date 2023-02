Modric peligra en el Real Madrid

El croata termina contrato el 30 de junio y medios afines a Florentino Pérez dejan en el aire su renovación Su rendimiento ha bajado mucho después del Mundial de Qatar 2022 y el club podría plantearse cerrar el ciclo

Luka Modric podría no continuar en el Real Madrid la próxima temporada. Después de once temporadas en el club y haber ganado cinco Champions League, además un Balón de Oro, Florentino Pérez se estaría planteando no renovarlo, según apuntó el periodista Antón Meana en el programa 'Què t'hi jugues!' de la Cadena SER.

La información se apoyaba en los comentarios de prensa afín al presidente del Real Madrid, que dejaban en el aire que ampliara el contrato del futbolista de 37 años. Modric renovó solo por una temporada y su filosofía es la de decidir año a año, sin hipotecarse ni a él mismo ni al club.

Al mismo tiempo, el diario 'El Mundo' informó de una oferta astronómica procedente de Arabia Saudí por el futbolista. Modric podría plantearse un retiro en este país, siguiendo el modelo de Cristiano Ronaldo en el Al-Nasrr.

En todo caso, parece claro que Florentino tiene en mente la transición en la medular después de haber refrescado la defensa y tener jóvenes en ataque como Vinicius o Rodrygo. En este sentido, Casemiro ya fue traspasado al Manchester United, Modric está en la cuerda florja y Kroos tampoco ha asegurado su continuidad al final del curso.