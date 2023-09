Camavinga explicó que siente cuando ve a Kroos y Modric en el banquillo

El centrocampista participó junto a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al Real Madrid - Unión Berlín de la Champions Camavinga considera que el conjunto blanco es uno de los grandes favoritos para ganar la Champions pese a las bajas y los traspasos

Eduardo Camavinga explicó sus sensaciones cuando es titular en el Real Madrid en perjuicio de "dos leyendas" como Luka Modric y Toni Kroos que en este arranque de temporada están teniendo menos protagonismo en el equipo de Carlo Ancelotti. El centrocampista compareció en rueda de prensa en la previa del partido de debut en la Champions 2023/24 del Real Madrid contra el Unión Berlín junto al entrenador Carlo Ancelotti.

La Champions en el Real Madrid

"Jugar la Champions con el Real Madrid es algo que todo el mundo quiere y yo solo pienso en ganar y ganar, tengo mucha ilusión por jugarla"... "Cuando llegué ganamos un partido y pensé quie el vestuario sería una fiesta pero casi no hubo celebración. Todos pensaben en el siguiente partido. Ya he adquirido esa mentalidad aunque yo ya era una persona tranquila".

¿No ganar la Champions en el Madrid, un fracaso según Guardiola?

"Llevo dos años aquí y he ganado una. ¿Qué puedo decir? Es normal quesi la ganas cinco años seguidas y no se gana algunos peinsen que es un mal año. Pero por no ganarla un año no diré que es un fracaso".

Los jóvenes juegan más este año

"Somos jóvenes y tenemos talento; muchos están jugando más que el año pasado, es bueno para el club y para nosotros, pero tambien tenemos dos leyendas para nosotros (Modric y Kroos)".

Ser titular y Modric y Kroos, suplentes

"Cuando estas leyendas (Modric y Kroos) están en el banquillo y yo en el campo... para mí es un placer jugar a su lado. Se trata de dar todo lo posible para devolver al mister la confianza y demostrar a estas leyendas que la plaza también está segura conmigo, que pueden confiar".

El Unión Berlín

"El Unión Berlín es un equipo que juega con mucha fuerza e intensidad. Será un partido complicado porque querrá jugar mucho el balón a nuestra espalda y será un rival difícil". "Hay que ser pacientes con ellos y jugar con su misma intensidad. Creo que tendremos espacios libres y como siempre, hay que marcar goles. ¿Si lo conocía? Yo conocía este equipo porque me gusta mucho el fútbol y tengo un amigo que juega allí. Lo conozco hace ocho años. ¡Soy joven, pero lo conocía!".

¿Qué sabe del futuro de Mbappé?

"Pienso que tú sabes más que yo de este asunto, porque yo no he hablado nada con él. Yo no sé más que tú sobre esto".

Su mejor amigo y a quién admira más en la plantilla

"Hay un grupito de jóvenes y nos llevamos bien; quedo más con Noel y Vini pero es un grupo y no prefiero a uno más que otro. Y en el campo, la primera vez estuve aquí quise aprender de Casemiro y de Luka y Toni. 'Case' ya no está, así que dire Luka y Toni".

Marcar más goles

"Sé que me faltan más goles y trabajo para ello. Poco a poco voy mejorando en todas las facetas"

Jugar de lateral izquierdo

"Sabía que me lo preguntarían... Soy una persona de equipo, la gente sabe que no me gusta jugar ahí pero hay momentos que hay que hacerlo por el equipo y ya lo hice. Ahora tengo más experiencia para jugar ahí, no me gusta pero sí debo hacerlo para el equipo, lo haré".

¿Tiene el Real Madrid opciones de ganar esta Champions?

"Claro que sí, el Real Madrid siempre es favorito, tenemos muchos grandes jugadores y no entiendo que pregunten esto, claro que somos favoritos".

Encantado con el Santiago Bernabéu

"El Santiago Bernabéu es un estadio muy mítico y estoy contento de jugar en él. Ahora es más bonito y estoy satisfecho. Cuando esté 'finito' (acabado) va ser impresionante"