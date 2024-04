¡Mbappé podría anunciar su fichaje por el Madrid en días!

El culebrón Mbappé podría finalizar en los próximos días, incluso esta semana. El futbolista y su entorno barajan ya la posibilidad de anunciar definitivamente su fichaje por el Madrid al considerarse liberados si el PSG queda eliminado esta noche en el encuentro de cuartos de final ante el Barça. Mbappé no ha querido revelar nada ante la importancia del objetivo europeo de los parisinos, pero todo podría precipitarse si el conjunto blaugrana noquea al PSG tras la victoria del partido de ida. El crack francés querría acabar así con todas las especulaciones para terminar tranquilo la temporada y centrarse también en la Eurocopa.

Las negociaciones entre Mbappé y el Madrid están finalizadas, pero el futbolista aún no ha dado el paso de anunciar su salida de París y confirmar su fichaje, algo que no genera dudas en el Bernabéu ya que esta vez sí que parece que Florentino tiene atado y bien atado el tema. El principal problema radicaba ahora en cuando sería el anuncio oficial porque el PSG no quería comunicar nada hasta que terminara su participación en la competición europea y eso puede suceder en las próximas horas, algo que no tenían previsto porque era y es su objetivo prioritario del curso.

En el Madrid también desearían que el anuncio de Mbappé fuese lo antes posible para tapar una posible eliminación de los blancos en la Champions ante el Manchester City. No hay duda que el fichaje de Mbappé es el gran golpe del mercado de verano y Florentino Pérez quiere amortizarlo desde el minuto uno. Todo lo han dejado en manos del futbolista y su entorno aunque el delantero francés siempre ha querido consensuar las cosas con su actual club por respeto.

Habrá que ver cual es la fórmula elegida por todas las partes, aunque en el Madrid se está preparando una gran presentación que no sería hasta la finalización de la temporada. Mbappé está obsesionado en realizar un gran partido en la Champions y erigirse en el líder de la remontada del PSG tras su mal partido en la ida ante el Barça, pero un nuevo fracaso podría llevarle ya a dar el paso para comunicar su futuro en un cambio de ciclo deportivo que tanto él como su entorno ven necesario.