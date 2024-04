La maldita cláusula de Haaland asusta al Barça

Hace pocas semanas estuvo en Barcelona Rafaela Pimienta, agente que gestiona la carrera deportiva de Erling Haaland, tras la pérdida de Mino Raiola. Pimienta se reunió con el Barça para analizar diversos temas de mercado y las dos partes negaron absolutamente que se hablara del futuro del delantero ni para ahora, ni para más adelante. Y parte de razón no les falta porque el club blaugrana, a través de Joan Laporta, está plenamente informado de cuanto costaría realizar esta operación desde hace muchos meses.

No hace falta reunión alguna para analizar nada porque en el Barça es un jugador que gusta muchísimo y que, estratégicamente, supondría un golpe si lograsen firmarle durante el verano del 2025. Pero también es cierto que en el Barça, a día de hoy, la operación se ve inviable desde el punto de vista económico ya sea para dentro de unos meses o dentro de un año. Su tasación es demasiado alta, al igual que su salario y el club no está para estipendios de este tipo ni recuperando ingresos con la apertura total del Camp Nou. Vaya, eso a día de hoy.

Se ha especulado mucho sobre las cifras imponentes de un traspaso de Haaland. Lo único bueno es que el delantero firmó con una cláusula de rescisión para equipos fuera de la Premier y que va rebajándose a partir del 2026. Parece que lo que valdría la salida del delantero serían unos 175 millones de euros de traspaso si el Manchester City no se aviene a negociar una rebaja por la que el futbolista debería luchar. Ese escenario no es descartable dependiendo de si hay sanciones deportivas y económicas al club de Manchester por presuntas irregularidades contables. Pero en el Barça confían poco o nada en estas supuestas facilidades.

Es cierto que a Haaland le gustaría jugar en la liga española tras triunfar tanto en la Bundesliga como en la Premier. Y es evidente que el Barça deberá fichar a un delantero de primerísimo nivel en el 2025 cuando Lewandowski finalice su contrato como blaugrana. La salida del polaco liberaría una gran masa salarial, pero ni eso es suficiente para soñar con fichajes galácticos de este tipo.

El Barça se lo está mirando todo de reojo ya que queda mucho tiempo por delante y aún no ha dado ningún paso al frente. Incluso, es probable que no lo de si no se dan las condiciones necesarias para ello. El Madrid, que lo tenía en cartera, parece que no entrará en la puja tras cerrar a Kylian Mbappé este próximo verano, por lo que habrá que ver qué sucede con el futuro del noruego. A Laporta le ponen este tipo de operaciones, pero el Barça está en una situación que no permite casi ni soñar en el mercado. Por ahora, los delanteros para el próximo curso serán Lewandowski y un Vitor Roque que deberá demostrar que la inversión ha valido la pena.