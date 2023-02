El Madrid se negó a hacer un comunicado conjunto por el ‘caso Negreira’

El Atlético de Madrid, intentó liderar este lunes una nota conjunta de todos los equipos de Primera División pidiendo esclarecer la situación Algunos equipos como el Sevilla o el Espanyol, tras la negativa, decidieron expresar su opinión por su cuenta

Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, intentó liderar este lunes, desde las oficinas de LaLiga, un comunicado conjunto de todos los equipos de Primera División pidiendo esclarecer el ‘caso Negreira’. Según ha informado ‘Relevo’, la nota no acabó saliendo a la luz porque no hubo unanimidad absoluta más allá de la negativa que Mateu Alemany, en representación del FC Barcelona, pidiera un tiempo de margen para conocer los detalles de la investigación interna iniciada por la entidad culé.

El Real Madrid, siempre según el medio de comunicación citado, se puso de parte del Barça. José Manuel Maza, miembro de los servicios jurídicos del club blanco, se negó inicialmente a firmar un comunicado que no había visto. Cuando Javier Tebas le propuso que fuera el propio Madrid el encargado de redactar el borrador inicial, Maza trasladó la propuesta a la cúpula deportiva merengue y la respuesta no pudo ser más contundente. “El Real Madrid no va a hacer ningún borrador de comunicado conjunto”, dijo tras llamar a sus superiores.

El club presidido por Florentino Pérez, pues, impidió que todos los participantes de la Liga realizaran un comunicado conjunto contra el ‘caso Negreira’. Algunos equipos como el Sevilla o el Espanyol, sin embargo, decidieron expresar su opinión por su cuenta. Los andaluces expusieron su “preocupación e indignación ante los datos que se han conocido en las últimas horas”, mientras que los pericos se mostraron “alarmados ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre el asunto”.