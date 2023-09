Kross advierte de los peligros del Unión Berlín

El Nápoles, Unión Berlín y Sporting de Braga son los rivales del Real Madrid en la fase de grupos Para Toni Kross será un partido especial porque toda su familia es del Unión Berlín, al haber jugado su hermano con ellos

Toni Kross y sobre todo su familia, vivirán un partido especial cuando el Real Madrid se enfronte al Unión Berlín, en Alemania. El hermano de Kross, Félix jugó durante años en las filas del Unión Berlín y no ha querido mojarse sobre si irá con el club de sus amores o con el club que ha hecho a su hermano grande: “Al supuesto, tengo que decir que la familia siempre es lo primero. Pero tengo un problema porque el Union es mi familia futbolística, así que no es tan fácil y no quiero comprometerme todavía”, explica el hermano de Toni Kross.

El debut de Champions se producirá en el Santiago Bernabéu enfrente a los alemanes, mientras que el conjunto merengue disputará en tierras alemanas la última jornada de la liguilla, donde presumiblemente ya tendrá la clasificación matemática, si no se complica antes la vida.

“Se trata de viajes relativamente agradables y cortos. Tienes Alemania, Portugal e Italia y desde aquí siempre es bastante agradable. Pero se me permitió advertir un poco sobre el Unión. Los conozco si. Ya he visto algunos partidos de ellos”, dijo Kroos.