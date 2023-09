Lewandowski recupera el olfato

En los últimos tres partidos, con el Barça y Polonia, ha marcado cuatro goles El polaco pidió jugar más acompañado por justificar su mal inicio de temporada

Lewandowski no tuvo un buen arranque de temporada. En la línea de como acabó la pasada, en la que sus registros goleadores disminuyeron de forma clara respecto al inicio devastador que tuvo en las primeras jornadas con el Barça. Esta temporada se estrenó en Villarreal rompiendo una sequía que arrastraba desde el 23 de mayo en la derrota contra el Valladolid (3-1).

Acostumbrado siempre a marcar goles (en el Bayern metió 238 en 253 partidos de Liga), vivió con cierta incomodidad su falta de gol, hasta el punto que quiso defenderse censurando el planteamiento del equipo. "A veces me faltan apoyos y no jugamos con suficientes jugadores de ataque", afirmó. Muy poca autocrítica en Lewandowski, que ha pasado de hablar fuera del campo a dentro de él.

Porque después de este flojo inicio, 'Lewy' vuelve a las andadas. Ha recuperado el olfato goleador, si es que realmente lo había perdido. Con el Barça volvió a ser decisivo en el duelo contra Osasuna provocando y marcando el penalti que dio los tres puntos al equipo de Xavi y ayer formó un doblete con la selección de Polonia ante las Islas Feroe (2-0).

Ya es el máximo goleador del equipo azulgrana empatado con Ferran Torres y también ha repartido una asistencia. Es el tercer jugador que ha participado en más goles de su equipo en la Liga, solo superado por Take Kubo, de la Real Sociedad, protagonista en cuatro tantos con tres goles y una asistencia y Jude Bellingham, que con cinco goles y una asistencia ha participado en seis de los ocho que lleva el Real Madrid.

Para Xavi, Lewandowski es intocable. Ha jugado los cuatro partidos, todos ellos como titular, y si no está junto con Ter Stegen, Koundé y De Jong en la tripleta que lo han jugado todo es porque lo cambiaron en el tiempo de descuento ante Osasuna.

El entrenador azulgrana no ha dudado en ningún momento que los goles del polaco acabarían llegando. "Tiene que tener más paciencia y no salir de su posición aunque no le llegue. La que toque va a ser en el sitio correcto. Les pasa a los interiores, a los extremos. Necesita un gol, como todos los delanteros. No es una excepción", dijo después de las quejas del delantero.

La temporada pasada marcó 23 goles en 34 partidos de Liga y 33 en 46 contando todas las competiciones convirtiéndose en el máximo goleador del equipo y de la competición. De momento ya lleva dos goles en cuatro partidos, que no es una cifra menor y con Polonia demostró que la mala racha ha llegado a su fin.

Un mensaje muy claro a todos los que ya pensaban que con 35 años, Lewandowski estaba encarando la curva de descenso en su rendimiento.