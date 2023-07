Jesús Vallejo, a un paso del Granada

El conjunto andaluz, recién ascendido a Primera División, podría ser la solución al ostracismo del central maño en el Santiago Bernabéu El defensa merengue ya defendió la camiseta del cuadro nazarí entre enero de 2020 y junio de 2021 con un balance de 3.268 minutos en 51 encuentros

El Granada podría ser la solución al ostracismo de Jesús Vallejo (26 años) en el Real Madrid. El central maño, que la temporada pasada solo disputó 88 minutos repartidos en cuatro partidos pese a estar a disposición de Carlo Ancelotti durante prácticamente todo el curso, podría salir cedido al cuadro andaluz, recién ascendido a Primera División. Según ha avanzado el ‘Ideal’ y ha confirmado ‘El Partidazo de COPE’, la operación está muy cerca de cerrarse.

Vallejo, que ya defendió la camiseta del cuadro nazarí entre enero de 2020 y junio de 2021 con un balance de 3.268 minutos en 51 encuentros, regresará al Nuevo Estadio de Los Cármenes si nada se tuerce. El zaguero, con contrato en el Santiago Bernabéu hasta 2025, tiene otras propuestas sobre la mesa, pero la que más le seduce es la del Granada. La operación, siempre según las fuentes citadas, se podría cerrar de forma inminente.

Después de los últimos años, en los que Vallejo no se ha querido mover del Madrid pese a tener pocas garantías de minutos y oportunidades, el defensa de Zaragoza ha decidido escuchar ofertas y cambiar de aires. Ahora mismo, si no hay ninguna salida, en la plantilla merengue solo hay un dorsal libre (el ‘9’) y no parece que esté reservado para él, por lo que el central ha entendido el ‘mensaje’ y ha intensificado las conversaciones para su salida.