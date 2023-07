¡Mbappé, caso cerrado: el PSG tiene claro que no habrá ofertas!

El jugador se incorpora el lunes a los entrenamientos e intentarán renovarle En París ya saben que ningún club afrontará un traspaso de 200 millones

Killyan Mbappé continuará en el PSG, al menos, este curso. El club parisino ya tiene claro, tras hablar con el entorno del futbolista, que no habrá oferta alguna este verano por lo que el futbolista iniciará su último año de contrato con el equipo francés, según 'Radio Montecarlo'. Ningún club ha querido afrontar un traspaso de 200 millones de euros más la astronómica ficha del jugador cuando queda libre el 30 de junio del 2024. La tensión entre PSG y Mbappé no se ha rebajado, pero parece que no queda más remedio que seguir con el marimonio de conveniencia en los próximos 12 meses.

El internacional francés sigue de vacaciones y se incorporará a los entrenamientos del PSG el próximo lunes. Se había especulado con una acción de fuerza de los parisinos a su llegada amenazándole con dejarle fuera de la pretemporada si no aceptaba renovar, pero parece que no será así. Y es que el PSG tiene claro que el órgado podría ser contraproducente porque no habrá ofertas este verano por el delantero y tenerle en la grada es un coste inasumible para el equipo.

El PSG sí que va a intentar suavizar la relación con Mbappé y su entorno para intentar entablar una negociación de renovación más pausada. Tienen claro que es casi misión imposible, pero van a poner todos los recursos económicos posibles. Y ya lo consiguieron el año pasado evitando su fuga al Madrid.

De hecho, el Madrid ha estado sondeando la posibilidad de firmarle ya este verano, pero el fichaje se escapa de las posibilidades económicas del club. Sería afrontar un pago de 200 millones, más una prima de fichaje para el jugador y asumiendo su ficha de más de 50 millones netos por temporada. Una quimera con las normas del fair-play financiero. El Madrid sí que ve posible su llegada el próximo verano con la carta de libertad bajo el brazo.

Por el momento imperará la calma, aunque los medios franceses tienen claro que todo puede quedar abierto hasta el último día de mercado. Y es que el PSG podría rebajar sus pretensiones antes que dejarle marchar libre. Por ahora no lo han hecho y dan por cerrado el caso...hasta nuevo aviso.