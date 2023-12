Jesé y su aviso sobre Endrick: "Váis a flipar"

La carrera de Jesé Rodríguez sigue en una cuesta abajo que poco tiene que envidiar a los vertiginosos descensos en una etapa alpina del Tour. Tras su último fracaso en Brasil, el canario se deja querer por la UD Las Palmas y ensalza la figura de Endrick, próximo refuerzo merengue.

En una entrevista en la Cadena SER, Jesé destacó que "pude ver a Endrick en bastantes partidos y váis a flipar cuando venga. Es muy bueno. Tiene potencia, velocidad, regates, tiene gol... Es un jugador muy completo, tiene mucho talento".

El que fuera gran promesa de la cantera blanca ha coleccionado un nuevo descenso con el modesto Coritiba, donde su papel ha sido residual.

"Brasil no ha sido una experiencia positiva -señaló-. El reto antes de ir ya era difícil. Estuvieron un mes detrás de mí para convencerme, el resto de opciones no me gustaban y la liga brasileña siempre ha sido una liga de buen fútbol, para mí. También firmé por tres meses, no por un año. Una experiencia mala".

Jesé Rodríguez apunta que "me prometieron unas cosas que después no se cumplieron. En el club sabían que iba a llegar allá sin pretemporada, sin estar compitiendo. Y cuando ya estaba bien físicamente no tuve la continuidad que necesitaba. Cuando tenga continuidad, voy a rendir seguramente”, promete.

El futbolista, más conocido en los últimos años por sus continuos cambios de club y de país, así como por su faceta musical y de DJ, se deja querer por el club de su tierra, la UD Las Palmas: "¿Qué jugador canario no querría jugar en el equipo de su tierra? Y más en Primera División y con la temporada que están haciendo. En casa estoy cómodo, conozco bien el fútbol canario y español. He estado en grandes ligas, pero al final la española para mí es la mejor por el nivel de fútbol que hay”.

Pese a su último lustro, nadie vende mejor a Jesé que el propio Jesé: "Cuando tenga continuidad voy a rendir seguro. Los pocos minutos que tuve en Brasil le metí gol al campeón de la Libertadores". ¿Quién se anima?