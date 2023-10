La increíble historia de Hazard en el Chelsea

Los problemas de sobrepeso han acompañado al belga a lo largo de su carrera El centrocampista ha anunciado recientemente su retirada

Eden Hazard ha anunciado recientemente su retirada del fútbol. A sus 32 años y después de cuatro campañas casi inéditas en el Real Madrid, el centrocampista belga ha dicho basta. Y a raíz de esta decisión han proliferado las historias sobre sus endémicos problemas físicos, especialmente en lo que se refiere a esos 'quilitos' de más que le han perseguido a lo largo de su estancia en el Santiago Bernabéu y que a ojos de exfutbolistas era la causa principal de sus lesiones y de su deficiente estado de forma.

En el conjunto blanco apenas disputó 76 partidos, mientras que en el Chelesa solo se perdió 20 partidos en siete temporadas. El propio Hazard reconoció en su primera temporada como jugador del Real Madrid que había llegado con sobrepeso. Pero ahora ha trascendido que esos problemas con la báscula le han acompañado a lo largo de toda su carrera.

El periodista de The Telegraph Watt Law desveló en su potcast 'London is blue' que la dirección del Chelsea llegó a ir a una hamburguesería situada en el barrio de Stamford Bridge a pedir que no sirvieran a Hazard. Una anécdota que sirve para ilustrar el prematuro ocaso de un futbolista por el que el Real Madrid pagó 160 millones -el traspaso más elevado de su historia- para que liderar el proyecto post Cristiano Ronaldo.

Algunas fuentes apuntan a que la retirada de Hazard no es definitiva, que el futbolista podría dar marcha atrás a su decisión. De momento, ya hay un club en la Premier League que le ha tentado, el West Ham. El caso es si el centrocampista belga sería capaz de controlar ese problema que le ha lastrado los últimos años de su carrera.