Henry desafía al Real Madrid: “No me detendré”

Aunque Didier Deschamps, el selecciónador absoluto de Francia, parece aceptar resignado que el Real Madrid no esté dispuesto a ceder a sus internacionales galos de cara a los Juegos Olímpicos de París, parece que el responsable del combinado olímpico, el ex azulgrana Thierry Henry, no está dispuesto a dar su brazo a torcer tan fácilmente y renunciar a Kylian Mbappé.

“¿Lo del Real Madrid? Me lo imaginaba", aseguró Thierry en rueda de prensa, recordando que "los clubes en el extranjero no tienen la misma situación que nosotros en Francia. Los clubes franceses estarán ahí para ayudar, pero para los clubes extranjeros es normal que haya este no”.

'Titi' luchará por Mbappé

Pese a todo, el que fuera delantero del Arsenal y del Barça y unos de los mitos de los 'Bleus' añadió que está dispuesto a intentar que el club blanco flexibilice su posición: “Nunca me detuve ante el primer no", recordó, para añadir al respecto: "Veremos qué podemos hacer. Intentaremos ver si podemos discutir, si podemos ser recibidos...".

Thierry Henry sabe que no pueden plantar una guerra abierta con el Real Madrid porque la legislación obliga a los clubes con las competeicione sy compromisos de la FIFA, pero no sería el caso del torneo Olímpico de Fútbol. Y en el Santiago Bernabéu, además de jugar Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Aurèlien Tchouaméni, se espera el desembarco de Kylian Mbappé, la gran estrella de Francia.

De ahí que Henry admitiera que, en el caso de que se confirme el fichaje de Mbappé por el club blanco, disponer de él para los Juegos tras participar en la Eurocopa 2024 "no va a ser fácil. No queremos ser derrotistas, pero la decisión sigue siendo de los clubes”, admitió.

Griezmann, Giroud y...

Cuando se personificó la preguntan con el nombre de Kylian Mbappé, Henry estuvo entre irónico y discreto: “Todavía no sabemos dónde jugará. Sabemos que se irá, así que veremos qué pasa". El técnico de la Francia olímpica aseguró que cuenta con la predisposición de todos los futbolistas a los que ha sondeado, "para tener el mejor equipo, pero no tenemos certezas. "Todos quieren venir... si es posible”.

La intención del seleccionador olímpico galo es, una vez haya elaborado la lista de convocados, “preguntar a todos. No sabemos cuándo la respuesta será un 'sí' o será un 'no'". Evidentemente, la intención de 'Titi' es aprovechar al máximo las tres plazas autorizadas para jugadores mayores de 23 años, y eso supondría contar con estrellas de la dimensión de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann (Atlético) y Olivier Giroud (Milan)... si sus clubes lo aceptan.

"Si llega el sí (del futbolista) y el jugador cambia de club, o hay cambio de entrenador, la situación podría cambiar". Admitió por este motivo que está planificando pensando "en diferentes situaciones”.