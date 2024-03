Lamine: "A veces pienso, ¿qué haré cuando tenga 26 y lleve diez años en la élite?"

Lamine Yamal ha concedido una entrevista al diario 'Marca', donde repasa su irrupción meteórica a la élite y algunos de sus grandes retos con el Barça y la selección.

Con solo 16 años asegura sentirse un privilegiado por poder vivir tantas cosas, aunque subraya que prefiere no darle muchas vueltas. "Intento no pensarlo mucho porque al final, cuando lo piensas, cuando más te preocupas por las cosas, vienen los problemas. Son cosas que no debes tener en la cabeza", empieza diciendo.

"Yo creo que presión, presión no siento. Porque estás jugando en el club que tú quieres, estás viendo en Barcelona, la mejor ciudad del mundo y eso es todo. De momento es todo bonito, no es presión. Yo creo que cuando empiezas a pensarlo es cuando te empieza a entrar la presión".

La importancia de Xavi

Lamine asegura sentirse muy agradecido con Xavi, un técnico -dice- clave en su carrera. "A Xavi le debo mucho, porque al fin y al cabo es el que me sube a entrenar, me hace debutar con el primer equipo, me da continuidad en el primer equipo. Es el que da confianza a los más jóvenes". Además, se muestra ambicioso con las posibilidades del equipo en LaLiga y la Champions. "Yo creo que todas las competiciones en las que estemos vivos todavía se puede soñar. Si hay posibilidades de ganar, se puede ganar".

La gestión de los minutos de los jóvenes está siendo uno de los grandes temas del Barça esta temporada. Xavi está tratando de medir las apariciones del Lamine, pero el futbolista reconoce que, si fuera por él, lo jugaría todo. "Eso me pasa siempre. Estoy con mis amigos y me dicen no, que has jugado dos partidos. Yo lo que quiero es jugar tres, cuatro".

En este sentido, de momento, no se cierra las puertas a disputar la Eurocopa y los Juegos. "Todo lo que sea jugar me va bien. Lo que venga, pues bien, pero primero pensaremos en la Eurocopa". Cuestionado por el precedente de Pedri y todas las lesiones que ha ido sufriendo, se mostró prudente. "Bueno, es que al final todo depende de la persona. Falta mucho aún. No sé, es algo que puede pasar, pero bueno, todo lo que sea jugar yo estaré disponible".

Lamine reconoció que a veces se sorprende pensando en todos los años que le quedan en la élite. "¿Has llegado a pensar que te pueden quedar por delante veinte años de profesional del fútbol?", le preguntan. Y responde: "Sí, sí que lo he pensado. Paro y digo, ¿qué haré cuando tenga 26 y lleve unos diez años en la élite?".

El delantero azulgrana está encantado de poder coincidir con Cubarsí en la absoluta. "Le contaba después del partido contra el Atleti que yo creo que lo mejor es cuando uno debuta. Ahí es que no te puede salir mal, todo va a salir bien. Nada, que disfrute mucho y que es un sueño".