"No he hecho nada ¿Qué te he dicho?": Así se fue frustrando Xavi hasta ser expulsado

Xavi Hernández vivió su segunda expulsión de la temporada. Ocurrió con dos amarillas que provocaron la incredulidad del técnico, que en ningún momento entendió lo ocurrido, especialmente con la segunda. El acta de José María Sánchez Martínez lo justificó así: "Realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro".

Las cámaras de Movistar siguieron todos los movimientos de Xavi y el programa 'El Día Después' mostró todas las acciones donde Xavi lamenta alguna decisión o se dirige a los colegiados.

La expulsión de Xavi. #ElDíaDespués pic.twitter.com/IKLVswYlZH — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) March 18, 2024

Ya desde los primeros minutos se puede ver a un Xavi completamente metido en el encuentro y frustrado con varias decisiones arbitrales. "¿Qué le pita, tío? Qué faltita, la madre que lo parió. No me jodas". Apenas se ha superado el cuarto de hora de partido y el técnico ya ha iniciado la conversación con el cuarto árbitro. Primero, tras una acción entre Gündogan y Riquelme. Y en la siguiente, entre Lino y Raphinha.

-"¡Eh, lo pisa! Por favor, pero avísale, ¿no?" [le recrimina al cuarto árbitro]. "Le ha pisado. ¿Cómo? ¿No es falta eso? ¿No es falta eso? Si le da en el pie"-

-"Para mí toca perfecto"- le contesta el colegiado.

Xavi insiste con el cuarto árbitro cuando se produce una entrada de Barrios a Gündo:

-"¿Y eso no es? ¡venga va, hombre! Sí, sí, sí. Vale. Perfecto.

-"A la próxima te amonesto", la respuesta del colegiado.

Minutos más tarde el técnico pide una amarilla por una entrada a Lewy pero le cae a él por protestar.

-"¡Qué vergüenza! ¡qué vergüenza!", responde Xavi.

Minutos después hace el gesto de vaya tela y vuelve a dirigirse al árbitro: "José, Jose". Es entonces cuando al cuarto árbitro, Juan Antonio Campos Salinas, se le acaba la paciencia e insta a Sánchez Martínez a expulsarlo.

-"Échale"-

Y es entonces cuando llega la segunda amarilla y el enfado de Xavi.

-"No he hecho nada. ¿Qué te he dicho? ¿qué te he dicho?-

-"Ha dicho, lo que ha dicho, lo sabe".

Es el minuto 42 y Xavi recibe la segunda amarilla. En 93 partidos como entrenador, Xavi ya ha igualado las expulsiones en la competición doméstica que recibió en los 505 encuentros que disputó como jugador.