Deschamps dispara contra el Real Madrid por los JJOO: "Es una decision anticuada"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó que el Real Madrid ha escrito a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para indicarle que no cederá a sus jugadores para los Juegos de París.

El club dirigido por Florentino Pérez se habría puesto en contacto con la Federación frances vía correo electrónico para confirmar que sus jugadores franceses no serán elegibles para la cita olímpica de este verano.

"Conocía hace tiempo que habían mandado ese correo. Es una decisión que corresponde al club, que si dice no, es no", indicó el técnico de la absoluta. “Eso se lo puedes preguntar a Thierry Henry. La postura del Madrid es un poco anticuada. El que decide es el empresario. Mientras esté fuera de la fecha FIFA, si es no, es no”, reconoció Deschamps.

Esa decisión cierra las puertas de la selección olímpica a jugadores que habían mostrado su deseo de disputar los juegos, como el centrocampista Eduardo Camavinga, pero también puede afectar a Kylian Mbappé si finalmente ficha por el Madrid.

El delantero de 25 años había mostrado su deseo de jugar los Juegos en su ciudad natal, aunque en sus últimas declaraciones sobre el asunto se había mostrado menos contundente sobre ese asunto.

Mbappé anunció hace unas semanas al PSG que no seguirá en el club francés al término de su contrato el próximo 30 de junio y todo apunta a que firmará por el Real Madrid.