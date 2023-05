Hazard se agarra al Real Madrid

El extremo belga del Real Madrid únicamente disputó 68 minutos en Copa del Rey, frente al Cacereño Tras la final ante Osasuna, el ex del Chelsea avisó de que quiere cumplir el año de contrato que le queda

"¿Cumplir el año de contrato que me queda? Claro que sí", fueron las palabras de Eden Hazard tras la final de la Copa del Rey ante Osasuna. El belga sigue sumando títulos en el Madrid a pesar de no disponer de minutos.

El exjugador del Chelsea no disputó ni un solo minuto de la final. Tampoco lo hizo en semifinales ni en cuartos ni en octavos. La participación del belga en el torneo se reduce a 67 minutos durante el partido ante el Cacereño, el primero del Real Madrid en la competición, en el que fue intrascendente y ni siquiera apareció.

No obstante, Hazard sumó su noveno título con el conjunto blanco y todavía quiere más. Tras la victoria ante Osasuna, el extremo dejó claro que quiere cumplir el año de contrato que le queda (hasta junio de 2024), lo que supondría un problema para el Madrid al ser el jugador que más cobra de la plantilla.

No ha sido la primera vez que Hazard muestra su deseo de seguir en España: “Me gustaría quedarme. Siempre lo he dicho. Espero jugar para demostrar que todavía puedo hacerlo. La gente tiene dudas, es normal. Lo entiendo muy bien. Pero por mí, sigo aquí el año que viene", dijo hace varias semanas. Todo hace indicar que los problemas del Madrid para desprenderse de él seguirán siendo un dolor de cabeza este verano.