De 'Ficticius' a ser uno de los líderes del Real Madrid

Sus errores en la definición y la toma de decisiones lo convirtieron en un meme en sus primeros años Hoy en día es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo pese a todas sus polémicas y quejas

El Real Madrid ha anunciado la renovación de Vinicius hasta 2027 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros y un salario millonario acorde a su peso en el equipo, su valor de mercado y a su todavía crecimiento futbolístico porque solo tiene 23 años.

El camino para convertirse en un líder y referente del equipo madridista no ha sido fácil. Llegó a Madrid en julio de 2018 con tan solo 18 años y antes de dar el salto al primer equipo disputó algunos (muy pocos) partidos con el Castilla.

Llegó con vitola de crack, de futbolista desequilibrante y determinante, pero en sus primeras temporadas lo pasó realmente mal. Sí que se le intuía un uno contra uno espectacular, valentía y desparpajo en su juego, pero de cara a portería fallaba goles muy claros y se equivocaba mucho en la toma de decisiones. Pese a ser una apuesta firme del club, en algunos momentos llegó a exasperar a Zidane.

Vinicius no está entrando en los planes de Zidane | SPORT

En su primera temporada con el primer equipo, la 2019-20 disputó 34 partidos y solo marcó cuatro goles, en la siguiente siguió siendo importante y disputó 47 partidos pero su cifra de goles no aumentó demasiado y marcó solo seis.

Sus errores, algunos esperpénticos, provocaron que los rivales del Madrid hicieran memes y se burlaran de él, hasta tal punto que en el Metropolitano nació uno de sus motes en esos primeros tiempos: 'Ficticius'. Incluso en un partido de Champions en 2020 contra el Gladbach, las cámaras captaron a Benzema diciéndole a Mendy: "No juegues con él, juega contra nosotros".

Ancelotti, junto a Vinicius en el Pizjuán | AFP

Eso, en vez de hundirle, desarrolló en el brasileño un afán de superación y un deseo de tapar bocas que lo convirtieron en el futbolista determinante que es hoy en día cuando decide centrarse en el fútbol.

Su despegue goleador llegó en la temporada 2021-22. Marcó 22 goles en todas las competiciones, siete de los cuales dieron la victoria a su equipo, y repartió la friolera de 20 asistencias. Vinicius ya había dejado atrás las mofas y del mote de 'Ficticius' ya nadie se acordaba. Siguió creciendo y la temporada pasada firmó también números de crack, con 23 goles y 9 asistencias.

Actualmente, ya nadie duda de él. Es uno de los extremos más desequilibrantes del mundo y todos los rivales le tienen un gran respeto por sus cualidades futbolísticas. Los laterales, exceptuando a Araujo, sufren de lo lindo para frenarle.

Esta temporada no ha acabado de arrancar del todo bien porque tuvo una lesión y está bajo los focos por temas que nada tienen que ver con el fútbol. El cambio de sistema de Ancelotti no le ha favorecido, pero sobre todo ha caído en una espiral de provocaciones con sus oponentes y seguidores rivales que no le están ayudando en nada.

Pese a todo, sigue siendo un jugador clave para Carlo Ancelotti, que lo único que le pide es que se centre más en el fútbol porque si Vinicius está en forma y solo piensa en jugar es uno de los delanteros más determinantes y peligrosos del mundo.

Sus logros

En sus seis temporadas de blanco ha disputado 235 partidos, en los que ha marcado 63 goles y ha ganado 9 títulos: 1 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Además, fue designado Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022, y ha sido incluido 2 veces en el 11 ideal de la Champions League (2021-2022 y 2022-2023) y 2 veces en el equipo ideal de LaLiga (2021-2022 y 2022-2023).