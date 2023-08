Fede Valverde se 'rinde' a Ronald Araujo: "Me fascina..."

El futbolista del Real Madrid, Federico Valverde, ha mostrado su debilidad por su compañero de selección Ronald Araujo Pese a la rivalidad entre Barça y Madrid, ambos mantienen una muy buena relación personal

Valverde y Araujo empezaron a coincidir en la selección uruguaya hace varias temporadas cuando ambos futbolistas empezaron a destacar en el Real Madrid y el FC Barcelona respectivamente.

En una entrevista con 'The Residency', Fede Valverde confesó quién era su jugador favorito del eterno rival: "Me fascina Ronald, siempre lo he dicho. Me encanta y además es uruguayo y es muy amigo mío".

También fue preguntado por el peor futbolista del Barça, pero el centrocampista madridista no quiso mojarse. "No voy a decir ningún jugador malo porque todos se merecen estar donde están y trabajan para ello. Los respeto a todos", declaró Valverde.

Así, con estas declaraciones, Federico Valverde ha demostrado la buena relación que mantiene con Ronald Araujo, uno de los líderes de su gran rival, el FC Barcelona.