Fede Valverde cierra la puerta a su salida del Real Madrid

"No me voy a ir al Chelsea; estoy en el Real Madrid y quiero dejar mi huella en este equipo", aseguró el centrocampista uruguayo El jugador madridista atendió a los periodistas durante la inauguración de un campo en la Ciudad Deportiva del Peñarol que lleva su nombre

El centrocampista uruguayo Fede Valverde no tiene intención de dejar el Real Madrid, pese al gran interés que está mostrando en su fichaje el Chelsea por expreso deseo de su nuevo técnico, el hispano-argentino Mauricio Pochettino.

Preguntado por esta cuestión en Uruguay, donde está disfrutando de sus vacaciones, el jugador madridista dejó claro que no contempla un cambio de aires. "¿Si voy a dejar el Real Madrid para ir al Chelsea? No, no. Yo estoy en el Real Madrid. Trato de disfrutar y valorar cada momento. Quiero dejar mi huella en este equipo, que es el mejor del mundo, y además quiero seguir ganando títulos para la afición".

Valverde atendió a los periodistas durante la inauguración de un campo en la Ciudad Deportiva del Peñarol que llevará su nombre. El centrocampista no pudo contener las lágrimas durante el acto y aseguró que "es un momento único".

Por último, el internacional uruguayo se refirió también a la salida de Karim Benzema y apuntó que "fue bien, aunque tampoco se hizo mucho porque fue todo muy rápido. Fue antes del último partido y yo solo puedo agradecerle por todo lo que nos brindó al Madrid y a mí con sus consejos de capitán".