Florentino Pérez quiere a Zidane en el Real Madrid

El francés no ha vuelto a entrenar desde que dejó el banquillo blanco, hace dos temporadas La renovación de Didier Deschamps aplazó la posibilidad de dirigir a la selección de Francia

Zinedine Zidane ha cumplido tres etapas en el Real Madrid. El francés fue el segundo fichaje galáctico de la primera presidenciad de Florentino Pérez, después del de Luis Figo que le dio el triunfo en las urnas sobre Lorenzo Sanz. Zidane llegó un año después que el luso, en verano del 2001, procedente de la Juventus, a cambio de 75 millones, en aquel momento, el traspaso más alto de la historia.

Siete años después de su retirada como futbolista, en 2013, Florentino volvió a abrir las puertas del Real Madrid a Zidane, que se convirtió en ayudante de Carlo Ancelotti en la primera etapa del técnico italiano en el banquillo blanco. Un año después tomaría las riendas del Real Madrid Castilla, hasta que en enero del 2016, el presidente le reclamó para el primer equipo en sustitución de Rafa Benítez.

Zidane cumpliría una primera etapa como entrenador madridista hasta 2018. Y tan solo unos meses después de su renuncia volvió a ser reclamado por Florentino para que sustituyera a Santiago Solari.

El francés dio por cerrada esta tercera etapa en 2021. Y desde entonces no ha vuelto a sentarse en ningún banquillo. El PSG lo ha intentado por activa y por pasiva, pero siempre se ha encontrado el no por respuesta. La Juventus también lo ha intentado. Y el Chelsea. También parece que está en la agenda del Bayern. Pero parece que a Zidane sólo le ilusiona dirigir a la selección de su país, Francia.

La derrota de los bleus en la final del pasado Mundial de Qatar ante Argentina, unido al fiasco en la Eurocopa anterior, en la que cayeron en la tanda de penaltis en los octavos de final ante Suiza, hacía pensar en el fin del largo ciclo de once años de Didier Deschamps, pero contra todo pronóstico, el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, decidió renovar su contrato nada más y nada menos que hasta el Mundial de Estados Unidos 2026.

Total, que Zidane ha visto cómo se le cerraba la puerta de la selección. Por lo menos, hasta la Eurocopa de Alemania del próximo verano, cuando se le podrían volver a abrir en función del resultado que coseche el cominado de Deschamps.

Y Florentino Pérez quiere aprovechar ese compás de espera para volver a traerse a su lado a Zidane. En principio sería para tenerle como asesor personal dentro del organigrama técnico, no para sentarse en el banquillo. Por lo menos, de inicio. El presidente tendría una persona de máxima confianza a quien consultar asuntos deportivos y se cubriría las espaldas ante un eventual mal inicio de curso o una salida precipitada de Carlo Ancelotti antes incluso de que se inicie el curso.

No hay que olvidar que el técnico italiano tiene encima de la mesa una tentadora oferta de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para dirigir a la Seleçao y aunque el propio Ancelotti y Florentino han confirmado su continuidad, el presidente de la CBF, Enaldo Rodriguez, aún no ha arrojado la toalla. A ello hay que sumar que el italiano podría estar valorando dar marcha atrás en su decisión de cumplir su contrato con el club blanco viendo que es posible que no tenga un relevo de primer nivel para Benzema.

Zidane ya declinó al colgar las botas convertirse en asesor del presidente de manera oficial y remunerada. Y ahora tampoco parece que esté por la labor. Su voluntad, tras dos años inactivo es volver al banquillo. Pero Florentino lo va a intentar.