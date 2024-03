Otro familiar de Kroos se alía con el Real Madrid

Tal y como sucedió la pasada temporada, la continuidad de Toni Kroos en el Real Madrid es una de las carpetas pendientes en la planificación blanca de cara a la próxima campaña. El centrocampista acaba contrato el 30 de junio y, de momento, no ha habido demasiados movimientos que inviten a pensar que el alemán seguirá en el Santiago Bernabéu. Pese a ello, el jugador no descarta absolutamente nada y, en tono jocoso, asegura que uno de sus familiares le anima a firmar un año más.

"El año pasado ya tomamos la decisión relativamente tarde y hablamos relativamente tarde. Si será parecido este año, aún no lo sé", explicó Kroos desde la concentración de la selección alemana. De todas formas, tiene claro que "no hay problema y la situación de partida es clara" porque "la relación que tengo con el club es demasiado buena como para que surja cualquier inconveniente".

Kroos y Ter Stegen con Alemania / Efe

El centrocampista, que vuelve a la selección germana tres años después, reconoce que "ambas partes estamos muy tranquilas y la verdad es que podemos estarlo porque nos está yendo bien la temporada. A mí, personalmente, y al equipo. Acabaremos encontrando una buena solución para ambas partes".

Mientras eso no ocurre, Kroos reveló que la presión familiar también cuenta: "Mi abuelo me ha dicho que juegue un año más en el Real Madrid y que después me fuera de vacaciones". Antes ya se lo había dicho su madre. Los seres queridos aprietan a favor de los blancos.