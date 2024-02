La vuelta de Kroos con Alemania perjudica al Real Madrid

"Chicos, breve y al pie: volveré a jugar para Alemania en marzo. ¿Por qué? Porque me lo pidió el entrenador, me apetece y estoy seguro de que en la Eurocopa se puede hacer mucho más de lo que la mayoría cree en este momento”, así anunció Toni Kroos su regreso a la selección de su país, que decidió dejar en julio de 2021: “He jugado 106 veces para Alemania. No habrá una vez más”, aseguró en redes sociales cuando colgó la camiseta de su selección. Donde dije Diego, digo...

DEJARLO EN LO MÁS ALTO DE SU CARRERA

El regreso de Kroos a la selección de su país es la única certeza actual que tiene el madridismo sobre el futuro de su jugador. Los medios afines aseguran que renovará el año que le ofrece el club, pero más por intuición que por información. Creen que si vuelve con Alemania es porque se siente en condiciones de hacerlo y aparca las dudas que tendría sobre su rendimiento, motivo que adujo el año pasado para retrasar su ampliación de contrato.

Kroos y Ter Stegen volverán a coincidir en Alemania / Efe

Sin embargo, Kroos no se ha pronunciado públicamente al respecto. Al contrario, dice que ni él sabe lo que hará, aunque ha dejado claro que lo de Alemania sí lo sabe. A sus 34 años podría poner punto final a su trayectoria futbolística tras la Eurocopa, ya que su intención es retirarse en lo más alto de su carrera. Si los blancos ganan la Champions hay más opciones de que diga adiós, probabilidades que aumentan si su selección triunfa en el europeo.

DESGASTE ASEGURADO

De momento es malo para el Madrid el anuncio de su regreso con Alemania. El primer efecto lo sufrirá a corto plazo. Se espera que Nagelsmann lo convoque en la próxima ventana de selecciones, del 17 al 28 de marzo, para disputar los amistosos contra Francia y Países Bajos. Kroos se expone al lógico desgaste físico en un momento clave de la temporada. Cuando regrese, el Madrid recibirá al Athletic y jugaría la ida de cuartos de final de la Champions si eliminan al Leipzig.

Si Kroos decide ampliar un año más su relación con el Real Madrid, se incorporaría a la pretemporada del equipo después de iniciada, al igual que el resto de internacionales que estén en la Eurocopa, y la fecha de regreso dependerá hasta donde llegue cada selección. Ancelotti no tendrá una pretemporada fácil con tantos internacionales a su cargo para preparar el curso 2024-25 cuyo calendario seguirá siendo un tormento para los clubes de primera línea.