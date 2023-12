Endrick confirma cuando viajará a Madrid

Una vez que cerró la temporada con Palmeiras conquistando su segundo campeonato de Brasil, Endrick tiene previsto viajar a España para asistir a un partido de su futuro equipo, el Real Madrid. Así lo confirmó el joven delantero en un programa de televisión en el que también mostró su compromiso frente al racismo.

"Vini y Rodrygo son mis amigos, hablamos bastante en la concentración de (la selección de) Brasil", explicó el hasta ahora delantero del Palmeiras en el programa 'Os Donos da Bola'. "Me preguntaron cuando iba a ir al Real Madrid y cuándo voy a visitar la ciudad"

Tal y como se había adelantado en los últimos días, Endrick confirmó que "voy allí en diciembre y creo que puedo quedarme allí con ellos y podré ver un partido suyo". En principio, se espera que asista al Real Madrid-Villarreal del 17 de diciembre, el último que jugará el equipo de Carlo Ancelotti en este 2023.

Endrick, 'no' al racismo

El internacional brasileño también expresó durante el programa su claro compromiso en contra del racismo. Comentó que ya lo ha sufrido, pero que se ha mostrado fiel a los consejos de su madre para no verse afectado.

"Ya sufrí (racismo). Mi madre siempre me dice qué es lo que puedo hacer. Ella siempre me pone el ejemplo de un niño que sufre bullying en el colegio, pero no hace caso a quién se lo hace, y así ellos verán que no le está afectando. Y mi madre siempre me dice lo mismo con el racismo, soy negro y no tengo que ocultarlo. Me dice que no preste atención y realmente no me importa lo que me digan por ser negro. No me avergüenza mostrar quién soy. Cuanto más lo hagan (atacarle por su raza), más voy a reírme en su cara. Nunca pararé la lucha con el racismo".