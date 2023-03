El encontronazo de Florentino e Iturralde: "Es usted un poco grosero"

Florentino Pérez le espetó a Iturralde González ese comentario durante una tertulia en 2013 "Usted, el Real Madrid y el Barcelona. Aquí todo el mundo tiene que callar de los árbitros", le dijo el excolegiado al presidente del Real Madrid

El encontronazo entre Florentino Pérez e Iturralde González no es nuevo y viene de lejos. Presidente y árbitro, inmersos ahora en una guerra abierta a consecuencia del caso Negreira, por el cual el exárbitro atacó al Real Madrid por un reportaje en su canal de televisión, el club blanco le respondió con un video crítico y el que fuera colegiado contraatacara con una revelación en la que manifestaba que el presidente del Real Madrid le había presionado para que pitara a su club por lo menos como lo hacían al Barça.

Pero su relación ya se había erosionado en el pasado hace años en una tertulia del programa Futboleros con un enfrentamiento dialéctico a cuenta de los arbitrajes al Barcelona y al Real Madrid.

"Nunca he hablado de los árbitros", dijo Florentino Pérez en aquella ocasión. Pero Iturralde aseguró que "usted, el Real Madrid y el Barcelona. Aquí todo el mundo tiene que callar de los árbitros". Pérez, airado, respondió que "estoy hablando de mí, y usted no me ha escuchado decir nada de un árbitro, y llevo aquí 10 años".

Iturralde, combativo, replicó: "Públicamente no... pero usted a mí me lo ha dicho". Y Florentino siguió arguyendo que "públicamente no, yo puedo hablar con usted a nivel privado lo que sea...". Interrumpió Iturralde: "Entonces eso es hablar de los árbitros también".

Ahí se molestó el presidente del Real Madrid: "Usted es un poco grosero. Primero, yo no he hablado de árbitros. He dicho que hay medios que dicen que se ha trucado la imagen. Y es lo único que yo he dicho. Y usted, con esa mala conciencia que debe tener tiene viene aquí a decir que si yo y los árbitros".

Ya en esa tertulia, Iturralde hizo saber que Florentino Pérez había hablado con él, algo que ahora ha confirmado y el presidente del Real Madrid explicó que "usted ha sido árbitro y debe de tener mala conciencia que tiene que defenderse de algo que yo no he dicho. Otro tema es si yo estoy ahí en una esquina pueda hablar con usted de lo que sea que ya se que no lo haré más... tampoco se si he hablado con usted se lo digo de verdad. No sé ni dónde lo he visto Le he tenido que preguntar a este señor como se llamaba, con eso le digo todo...".