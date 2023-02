El Dortmund, desesperado por renovar a Bellingham

Según 'Bild', el club alemán quiere renovarlo hasta 2026 y convertirlo en el jugador mejor pagado El objetivo del Madrid es incorporar al centrocampista este mismo verano y el jugador aún no se ha pronunciado

Jude Bellingham sigue siendo el gran nombre del mercado del Real Madrid. El objetivo del conjunto blanco es incorporar al centrocampista este verano, pero el Dortmund hará todo lo posible para retenerlo.

Así lo asegura el rotativo 'Bild', que desvela el plan del Dortmund para convencer al futbolista. Bellingham termina contrato en 2025 y el club alemán le ofrecerá un año más y sobre todo una mejora sustancial de su ficha. En este sentido, el rotativo alemán asegura que convertiría al centrocampista en el jugador mejor pagado de la historia del Dortmund. Ahora mismo Reus lidera la escala salarial del equipo -12 millones anuales- y el Dortmund le ofrecerá a Bellingham 15 kilos por temporada.

Hasta ahora no han habido conversaciones formales con el agente del futbolista, solo algún sondeo. Así que se espera que el Dortmund dé un paso adelante en las próximas semanas, consciente del interés de clubes como el Madrid.

El mediocampo del futuro

El club blanco cree que Bellingham puede ser un jugador estructural del Madrid del futuro. De momento el club blanco no tiene urgencias, pero depende de un factor que no depende solo de él: el futuro de Kroos. El alemán termina contrato en junio y todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. Ancelotti se ha mostrado optimista con el futuro del centrocampista y el propio Kroos ha reconocido que no puede tardar en decidir.

El gran reto de la planificación del club blanco es anticiparse al adiós de Modric y Kroos. Los fichajes de Tchouameni y Camavinga fueron ya el primer paso. El fichaje de Bellingham completaría el mediocampo del futuro.