El delantero galo tiene decidido seguir una temporada más en el PSG para poder salir libre en 2025 Se está valorando la posibilidad de que se ruede un documental de su último año en la capital francesa

El culebrón de Kylian Mbappé no ha hecho más que empezar. Bien, de hecho nunca terminó y siempre se ha mantenido vivo. El delantero informó hace meses al Paris Saint-Germain su voluntad de no renovar su contrato más allá del 2024, sin aplicar la cláusula de ampliación para el 2025. El club parisino no quiere dejarle salir como agente libre. La partida de ajedrez avanza.

La decisión de Mbappé parece clara: cumplir el año que le queda de contrato, hasta 2024, y poder abandonar el Parque de los Príncipes con la carta de libertad para firmar por el club que quiera sin que tenga que pagar coste de traspaso alguno por adquirir sus servicios. Su destino, como es bien sabido, apunta hacia al Real Madrid, quien ya trató su fichaje en varios mercados.

Tan claro tiene el delantero que disputará esta próxima temporada en la capital francesa que, según apunta 'RMC Sport', se está valorando la posibilidad de que se ruede un documental sobre la última temporada de Mbappé en el Paris Saint-Germain.

El PSG no arroja la toalla y tratará de -volver a- convencer al francés de poder alargar su vinculación en el club. Se trata, incluso, de una cuestión de estado. Cabe recordar que si Mbappé sigue esta temporada en el Parque de los Príncipes, se embolsará 70 millones de euros, además de su sueldo, como prima de fidelidad de cuando renovó en mayo de 2022. Si renovase hasta 2025, recibirá 80 millones y si alargase más aún su vinculación, la cifra se elevaría hasta los 90 'kilos'.