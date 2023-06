Todos los candidatos a suceder a Ancelotti, con ADN blanco

El italiano iniciará la temporada al frente del Madrid, pero su futuro más allá de 2024 sigue en el aire Arbeloa, Xabi Alonso y Raúl, tres buenos conocedores de la casa, en la recámara para ocupar el banquillo del primer equipo

Carlo Ancelotti iniciará la pretemporada como entrenador del Real Madrid, pero su futuro es más incierto que nunca. Varias razones alimentan la incertidumbre: el gran interés de la selección brasileña, que tiene al italiano como objetivo número uno tras la salida de Tite -Menezes ejerce como interino-, y el hecho de que acabase la temporada con algunas dudas, tras conquistar solo la Copa del Rey, hacen que su relevo en el banquillo sea una cuestión candente en el entorno madridista.

Varios nombres han aparecido como posibles sustitutos de Ancelotti. La CBF, de hecho, llegó a filtrar que iría a por el italiano en el mes de enero, circunstancia que obliga al Madrid a estar alerta y a tener preparados varias alternativas.

Casi todas las que han sonado comparten una característica: tienen pasado como jugadores del Real Madrid; un pasado glorioso además, con títulos nacionales e internacionales.

Por orden de cercanía, el primer gran candidato sería Raúl González Blanco: dirige al Real Madrid Castilla, al que ha estado a punto de ascender a Segunda división, tras perder de forma agónica la final del play off ante el Eldense. Ha logrado consolidar a varios de los jugadores más importantes de la cantera e incluso promocionar al primer equipo a algunos, como Alvaro, que llegó a golear a las órdenes de Ancelotti.

A su favor juega el predicamento del público, su excelente pasado como jugador (fue capitán durante varias temporadas y conquistó tres Copas de Europa, en 1998, 2000 y 2002), aunque los conocedores de los entresijos del Madrid apuntan que Florentino Pérez no las tiene todas consigo a la hora de apostar por él.

Confianza ciega en Arbeloa

En cambio, Florentino parece tener una confianza ciega en Álvaro Arbeloa: entrena al Juvenil A, con el que ha hecho doblete esta temporada (Liga y Copa). Cuenta con una gran imagen entre el madridismo más duro, algo que convence a Florentino. En el último derbi de juveniles ante el Atlético, se enfrentó duramente con el entrenador rival, Fernando Torres (fueron compañeros en la selección).

En su contra juega su falta de experiencia en la elite, ya que aún le faltaría el paso por el Real Madrid Castilla.

Otro ex jugador del Real Madrid que ya tiene experiencia en la elite y muy bien posicionado en los despachos del club es Xabi Alonso: su carrera como entrenador está siendo meteórica, ya que pasó de entrenar a los juveniles del Madrid a la Real Sociedad B, ya en Segunda división, y de ahí, a la Bundesliga, ya que desde octubre de 2022 entrena al Bayer Leverkusen, al que resucitó en pocos meses.

Sus buenos resultados en Alemania (aunque no pudo evitar el descenso del filial de la Real) y su capacidad como gestor, además de la excelente imagen que proyecta, lo convierten en un candidato idóneo. Tiene la experiencia internacional que Raúl y Arbeloa aún no tienen, y Florentino Pérez lo considera como una alternativa muy seria a Ancelotti, ya que su relación con el ex jugador vasco sigue siendo excelente.