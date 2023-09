Brahim manda un mensaje a Ancelotti

“He tenido minutos y los he aprovechado”, señaló el extremo tras el triunfo ante Las Palmas El extremo malagueño abrió el camino del triunfo para el Real Madrid al filo del descanso

Brahim Díaz, autor del primer gol de la victoria contra la UD Las Palmas (2-0), destacó este miércoles de su actuación que aprovechó “bien” los minutos que les dio su técnico Carlo Ancelotti, al que con su actuación espera ponerle “presión” para que cuente con él “en los próximos partidos”.

“No me quito un peso de encima, pero uno se alegra de meter gol. He tenido minutos y los he aprovechado bien. El míster me dio la titularidad y marqué un gol, para que tenga presión en los próximos partidos”, comentó en zona mixta.

“He tenido unas cuantas y ahí he tenido la pausa que hay que tener. Muy contento de meter el gol y más aquí en casa, en el Bernabéu”, explicó sobre su gol.

Un Brahim que explicó cómo vive el pasar de ser titular en el Milan a tener un rol más secundario en el Real Madrid. “Siempre he tenido la confianza de todos. Yo tengo que tener paciencia porque en el Real Madrid están los mejores jugadores del mundo”, aseguró.

“En el Milan han sido tres años muy buenos. Pero ahora estoy aquí en el Real Madrid y tengo que aprovechar mis oportunidades. Esto es muy largo, hay muchos partidos”, añadió.

Un Brahim que rehuyó la pregunta de si prefiere jugar con España o con Marruecos, al tener doble nacionalidad. “Lo importante es jugar aquí y hacerlo bien en el Real Madrid; luego las oportunidades llegarán”, contestó.