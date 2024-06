Laporta. La regla del 1:1, el 'caso Negreira', los avales...

En su entrevista en Barça One, el presidente Joan Laporta ha dejado bien claro que el objetivo por el que trabaja el club en estas últimas semanas de curso es llegar a la regla del 1:1. "Dijimos que esta transición no sería fácil. Fuimos salvando al club de la ruina y cada vez estamos más cerca de la recuperación económica. Queremos llegar a la regla del 1:1 para fichar en el mercado", ha explicado.

Laporta se ha mostrado optimista con lograr el objetivo. "Estamos trabajando para hacerlo. Yo veo el final a la travesía del desierto. Si todo va bien, a finales de año volveremos al Spotify Camp Nou. LaLiga ya nos ha reconocido el esfuerzo que estamos haciendo. En lo que hace referencia a resultados ordinarios daremos positivo. Si hacemos algunas otras cosas, estaremos en la regla 1:1, que es buena porque cada vez que hagamos una inversión deberemos hacer la misma desinversión y no multiplicar por dos o por cuatro".

Para cumplir con el presupuesto, Laporta ha asegurado que "no es necesaria una gran venta. Hemos crecido en ingresos y hemos reducido los gastos. Estamos acabando de solventar una operación que nos generó 'fair play' el año pasado y que estamos acabando de resolver porque uno de los socios que entró no cumplió. También estamos en conversaciones para tener el mejor contrato de ropa deportiva del mundo. Y lo estamos haciendo compatible con el nuevo Spotify Camp Nou".

Precisamente sobre el Spotify Camp Nou, Laporta ha explicado que se mantienen los plazos. "La previsión es volver a final de año y esperamos con un partido de Liga a mitad o final de diciembre o principios de enero, nos lo dicen todos los técnicos. Va a muy buen ritmo. Eso sí, con el 60% del aforo. Seguirán habiendo incomodidades, pero volveremos a casa. Acabaremos teniendo el mejor estadio del mundo. Nos permitirá mantenernos en la élite y competir con los clubes que hicieron el trabajo antes. Esta directiva ha sido valiente. Se tenía que hacer para tener una viabilidad deportiva y económica. Volveremos sin la casa acabada y es de justicia que se mantengan los precios actuales".

Caso Negreira

Laporta ha hablado también del 'Caso Negreira'. Cree que todo el ruido por el caso, ha favorecido al Real Madrid. "Muchas decisiones arbitrales les han favorecido. Solo quiero recordar que el Comité Técnico de Árbitros todavía no nos ha dado las imágenes del gol de Lamine en el Bernabéu que entró. Casualmente, aquella cámara no funcionaba. Desde la caverna todo lo han tapado con el 'caso Negreira'".

El presidente azulgrana se ha mostrado muy contento por haber quedado exonerado. "Estoy satisfecho porque ya no estoy investigado, pero tengo la pregunta de por qué lo hicieron. Por lo que representa el Barça, por miedo a que volvamos a una etapa gloriosa como la que tuvimos conmigo de presidente. Van al soborno para ver si me pueden coger, cuando un árbitro no tiene la condición de funcionario público. Contra nosotros vale todo. Nos han condenado antes del juicio y eso crea un efecto en todos los campos en contra nuestra. Todo esto condiciona y han logrado su objetivo. Aquí se ha apuntado todo el mundo".

Laporta ha cargado contra el Real Madrid por haberse personado en el caso. "Creo que un club como el Real Madrid no tendría que haberse personado. Para ganar no vale todo. Han jugado esta carta y no sé por qué, pues siempre las decisiones arbitrales controvertidas siempre caen a su favor. Han jugado muy sucio y su televisión ha lanzado noticias falsas. Cuando fuimos al Bernabéu, en todas sus televisiones, pasaban decisiones que decían habían favorecido al Barça. Cambian la historia. No me gustó que se personasen en el 'caso Negreira'. Afortunadamente, todo está cayendo y saldremos absueltos".

Los avales

El presidente azulgrana ha hablado también de la cuenta de los avales y la posible incompatibilidad del préstamo hecho por ISL, un proveedor del club. "No hay nada, ni puertas giratorias, ni contraprestaciones. Pagamos los platos rotos de una normativa que nos hacía tener un aval desmesurado, el más caro de la historia del fútbol. Teníamos unos gastos. Hubo personas que nos ayudaron. Y también nos ayudaron en el coste del aval, mi hermano, algún conocido de un directivo. Eran unos préstamos, nada de una donación. En el tema de ISL, pasó por compliance y no hay nada. Quien quiera ver algo estético, nada. Está hecho como un préstamo. No hay tratos de favor. Lo que es importante es que el próximo presidente no deberá pasar por esto. Nos ha costado mucho dinero y lo hemos hecho sin ninguna ilegalidad".

Laporta ha defendido también la presencia del Barça en la Superliga cuando ha hablado de ISL. "ISL trabajaba con el club desde el 2014. Tiene academias y organizaba giras en verano. Les hemos quitado relaciones que tenían con el club porque ahora se está haciendo con la Superliga. Creemos que puede ser una competición muy atractiva que nos puede dar mucho rédito. Yo creo que se acabará con un pacto con la UEFA. Soy de los que quiere construir puentes. Sabíamos que era una batalla que no era inminente. Se tenía que luchar y estamos en esta posición".