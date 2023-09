Un grupo de ultras del Atlético, denunciado por insultos racistas a una menor con la camiseta de Vinicius

Según los testigos, dijeron a la niña "negra de mierda, vamos a matarla" LaLiga cuenta con un vídeo de los hechos que sucedieron antes del derbi madrileño

LaLiga ha denunciado ante la Fiscalia una supuestos insultos racistas a una menor de ocho años que tuvo lugar en las inmediaciones del Civitas Metropolitano en la previa del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid que se saldó con victoria rojiblanca.

Los hechos ocurrieron entre las puertas 39 y 43 del feudo colchonero, cuando la niña se disponía a acudir a su primer partido de fútbol. La menor fue objeto de las burlas de los ultras al acudir con una camiseta del Real Madrid y el dorsal de Vinicius.

La tía de la menor relató para el programa 'El Larguero' cómo sucedieron los hechos. "Estábamos dando una vuelta por el Cívitas Metropolitano; había una quedada del frente Atlético y nos quedamos a verlo. Yo soy del Atlético desde que nací. Y empezaron a cantar "Vikingo, no", "mono", "negra de mierda"", explicó la mujer. "Al principio no sabíamos que era por nosotros. Yo incluso miré para atrás pensando que estaban diciendo lo de fuera vikingos a algún grupo de chavales que estuvieran pasando por detrás. Nunca me hubiera imaginado que era por la niña. Hasta que se acercó un chaval, me dio unos golpes en el brazo. "Vete de aquí o vamos a matar a la niña de mierda"", recordó, prosiguiendo con su relato: "levantas la vista y ves a muchísima gente, a una multitud muy grande de personas señalando a la niña, insultando a la niña, cantándole a la niña".

Según la familiar, la menor de ocho años, quedó traumatizada con el incidente y le ha pedido no volver a ir a ver un partido de fútbol. "Tenía un ataque de ansiedad terrible. La saqué lo antes posible de allí mientras se tapaba el escudo y la camiseta", explicó.

Tanto la tía como la madre han puesto ya la denuncia, a la que ha tenido acceso 'La Ser', en la que afirman que incluso uno de los individuos, con la camiseta de frente Atlético, llegó a "golpear y agarrar" a la tía de la niña.