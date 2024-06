Pedro Sánchez manda una nueva carta a la ciudadanía y carga contra la derecha: "Dejo al lector extraer sus propias conclusiones..."

Pedro Sánchez ha compartido este martes una nueva carta a la ciudadanía tras la citación de su mujer Begoña Gómez como investigada por la preseunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

En la carta que el Presidente del Gobierno ha compartido vía la red social X ha afirmado que tanto él como su mujer "están absolutamente tranquilos" ante "el zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes".

Sánchez crítica que no se haya respetado "la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de concidionar el desarrollo normal de una campaña electoral" y pide a los votantes que reflexionen: "dejo al lector extraer sus propias conclusiones".

En el escrito, el Presidente del Gobierno ha criticado que el juez hay anunciado la citación de su mujer "tan solo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo" algo que le "resulta extraño".

Todavía no han pasado ni dos meses desde que Sánchez envío su primera carta a la ciudadanía en la que anunciaba su decisión de retirarse durante 5 días para reflexionar si continuaría al frente del Ejecutivo, o si por ende renunciaba a su cargo.

Nueva carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/kyubn3DAII — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 4, 2024

Tras varios días con el país en vilo Sánchez anunció que no abandonaría su posición. En esta segunda carta el presidente ha hecho alusión a la compartida el 24 de abril:

"Como ya recordará, en mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal -o por el Sr. Abascal y el Sr. Feijóo, tanto monta, monta tanto-, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza 'contra natura'. Todo les vale", ha contado.

Pero esta vez ha dejado claro que no conseguirán sus objetivos: "Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria" ha escrito el líder del PSOE, quien ha reconocido que él sabía que "el ritmo de la máquina del fango no iba a parar" y por eso se planteó si seguir al frente del Ejecutivo. La decisión está tomada y Sánchez lo tiene claro: "mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca", ha relatado.