Benzema manda un 'mensaje' a la FIFA colgando su palmarés de 2022 en las redes

El delantero quiso reivindicar lo logrado el año pasado después de no ganar el The Best El premio a Leo Messi ha escocido mucho en Madrid

Karim Benzema parece que no está nada de acuerdo con el resultado final del premio The Best que fue a parar a las manos de Leo Messi, ganador del Mundial de Qatar 2022, cita en la que marcó siete goles y repartió dos asistencias. El argentino lideró a su selección hacia su tercer Campeonato del Mundo. El delantero madridista entiende que merecía el galardón teniendo en cuenta lo que publicó en su cuenta de Instagram. Colgó un pantallazo de otra cuenta en la que recordaban todo lo que había ganado en el 2022.

Benzema, actual Balón de Oro, no pudo superar al jugador argentino pese a que la temporada pasada ganó la Liga española, la Champions, la Supercopa de España y la de Europa. Marcó 44 goles y 15 asistencias en el ejercicio pasado pero sumando en conjunto todo el año 2022 llega a 63 goles y 23 asistencias.

En Madrid ha escocido mucho que no le dieran el The Best a Messi, hasta el punto que Alaba fue insultado en redes por haber votado antes al capitán de Argentina. Una reacción a la elección que tuvo que explicar también a través de las redes. “A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria decidimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla estuvo habilitado para votar y así procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim, cuánto le admiro, como a sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a duda”, escribió.