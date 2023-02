Esteban Granero, que formó parte del Real Madrid de Mourinho, analizó el clásico en el Tomorrow Sports Congress "Ahora prefiero ver los partidos como espectador y disfrutarlos", ha asegurado el fundador de la empresa Olocip, de Inteligencia Artificial

Esteban Granero, cuando dejó el fútbol, se dedicó al 'business' y, entre ellos, fundó la empresa Olocip, cuyo negocio está vinculado a la Inteligencia Artificial. El ex del Real Madrid de Mourinho y del Espanyol, entre otros, pasó por los micrófonos del 'Què t'hi jugues', de la Cadena Ser, para hablar de cómo ve los tres clásicos que se avecinan en las próximas semanas. Lo cierto es que no lo tiene demasiado claro, pero sí aseguró que "el corazón me dice que el Real Madrid es favorito".

"Creo que el primer partido de los tres que van a jugar puede marcar los otros dos, porque las dinámicas tienen un impacto grande. Mi corazón me dice que el Madrid es favorito, pero está muy igualado", comentó. Eso sí, ahora lo ve de forma algo más relajada: "Prefiero verlo como espectador y disfrutar de los partidos".

Granero, al que apodaban 'El pirata', recuerda con nostalgia la época en la que el Real Madrid competía contra "el mejor Barça de la historia, que estaba en su mejor momento", pero al que "ganamos una Copa del Rey y conseguimos una Liga de cien puntos". En ese sentido, también reconoce que "ganamos gracias al Barça porque nos exigía mucho".