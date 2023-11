Bellingham: "Con la camiseta del Real Madrid te sientes como un superhéroe"

El internacional inglés explica sus planes de futuro en el Santiago Bernabéu También revela cómo fue su primer encuentro con las estrellas blancas

Jude Bellingham concedió una entrevista a 'L'Équipe' tras recibir el Trofeo Kopa como Mejor Futbolista Sub 21 del Año durante la Gala del Balón de Oro 2023. En la conversación, la estrella del Real Madrid explica cuáles son sus ambiciones de cara a los próximos años, como jugador del conjunto blanco y con la selección de Inglaterra.

El entrevistador pide a Bellingham que cierre los ojos y se proyecte cinco años hacia el futuro, hasta el año 2028. "¿Dónde estás? ¿Qué ganaste? ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué representas en tu deporte?", le plantea.

El internacional inglés demuestra su carácter competitivo y ambicioso: "Espero cinco Ligas de Campeones, una Eurocopa y, quizás, un Mundial. Siempre soy lo más optimista posible. No le veo sentido a jugar pensando que vamos a perder. Tienes que participar en todas las competiciones cada año pensando que puedes ganarlas. Si no, ¿cuál es el objetivo? Es difícil cuantificar exactamente qué títulos, cuántos de esto y cuántos de aquello. Simplemente, prefiero seguir haciendo cosas buenas, jugando como lo hago. En cinco años, si mi familia sigue sana y feliz, eso será lo más importante".

Le preguntan si para entonces espera haber ganado algún Balón de Oro: "Sería un gran honor. Luka (Modric), Ronaldo, Zidane... Seguir los pasos de estos jugadores que lo ganaron sería increíble", confiesa.

Jude confiesa: "Al llegar al Madrid estaba algo estresado"

Jude Bellingham también explica cómo fueron sus primeras sensaciones al llegar al vestuario de Real Madrid y se encontró con Modric, Kroos o Courtois. "Estaba un poco estresado. La verdad es que nunca me han impresionado las estrellas, pero cuando llegas aquí, con todo lo que han logrado, es difícil no decir: 'Guau, esta es la cima del fútbol'".

Presentación Bellingham | EFE

El mediapunta británico añade que "durante las primeras semanas, cuando los iba conociendo, estaba comiendo al lado de Toni (Kroos) y me preguntaba: "¿Come oro?". Y luego te das cuenta de que son chicos normales, que te ayudan a sentirte bien. Son muy humildes. Esta es una gran lección para mí. No importa el éxito que tengas, no importa cuánto hayas ganado, aún puedes ser un gran ser humano como estos muchachos, que son inspiradores como jugadores y como personas".

En cuanto a las sensaciones de su debut como jugador con la camiseta madridista en el Santiago Bernabéu, "no se pueden describir. Es un sueño hecho realidad. La camiseta es muy famosa. Cuando lo tienes puesto casi te sientes como si estuvieras disfrazado de superhéroe. Es un privilegio, un honor. Hay que tener cierto nivel para lucirlo semana tras semana".