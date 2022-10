Ancelotti: "Si no te quieres lesionar, quédate en el sofá"

Al ser preguntado por la proximidad del Mundial y las bajas, el técnico explicó que es normal cuando juegas cada tres días El técnico italiano ha hablado en la rueda de prensa previa al partido contra el RB Leipzig

Tras una nueva victoria contra el Sevilla en LaLiga y con el objetivo de asegurar la primera plaza del grupo contra el RB Leipzig en la Champions League, Ancelotti ha hablado en la previa del encuentro. Con la baja de Modric como nota negativa, el técnico italiano ha hablado sobre las lesiones y la proximidad del Mundial.

Una de las preguntas más recurrentes ha sido si los jugadores tienen mucho miedo de perderse la cita, a lo que Carlo, al final, ha terminado respondiendo con humor.

Eso sí, la primera vez, ha lanzado un dardo al calendario: "Es un periodo muy intenso, con muchos partidos, demasiados... Lo estamos aguantando bien. Tenemos algunos problemas, normal cuando juegues cada tres días. El Mundial llega en el momento justo".

Seguidamente, al hablar del centrocampista croata y el comentado miedo, ha explicado que: "No creo que piensan en ello. Llegas bien al Mundial con continuidad. Son pequeñas cosas y no queremos arriesgar en un momento importante. Es mejor perder a Modric y Karim un día, que no un mes".

Hay muchas series y películas buenas

A la tercera vez que le han preguntado por el mismo tema, ya con una sonrisa en la cara, ha respondido: "Las lesiones existen en fútbol. Si no te quieres lesionar, quédate en el sofá. Eso se lo digo a los míos. No se puede hacer nada. No creo que los jugadores estén preocupados por esto. Si alguno tiene miedo de entrenarse, le digo que se quede en casa, hay muchas series y películas buenas".