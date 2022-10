Asensio, minutos de calidad con reproche a Ancelotti

No ha sido titular en los 16 partidos del Real Madrid, reclama jugar de interior y no de extremo “Por dentro me manejo mejor, estoy más cómodo y eso se nota”, aseguró tras el partido ante el Sevilla

Marcos Asensio es suplente habitual en el Real Madrid. Un paso atrás en su octava temporada de blanco. Nunca ha sido titular fijo, aunque ha tenido protagonismo con sus goles y veloces internadas. En el último año de Zidane, sí tuvo protagonismo con 29 partido de titular de 48 jugados, datos superiores a los del año pasado con Ancelotti: 23 partidos de titular de los 42 que jugó.

El problema del balear no es Ancelotti, son Valverde y Rodrygo como lo fueron Isco, James y los centrocampistas que juegan por detrás empezando por Modric y Kroos. Da lo mismo donde quiera jugar, que la competencia siempre fue dura, ahora el uruguayo y el brasileño aportan más al equipo desde sus perfiles a lo que ofrece el español.

Asensio es un jugador de categoría. Quizá le falte carácter, espíritu de gladiador para un vestuario repleto de ellos. Se entiende que muchas veces huya del cuerpo a cuerpo, de meter el pie, de un cuerpeo pujante o de no soportar los empujones que dedican los rivales. Y se entienden porque vivió un año en el purgatorio al que manda una grave lesión de rodilla a los futbolistas.

Pero nadie le regatea que sea un jugador exquisito, incluso elegante con esa zurda de seda que calza y esas carreras distinguidas con el cuerpo acompasado y el balón atado a la bota. Pero el fútbol es un juego de equipo y va más allá de lo que uno atesora para sí y no para el grupo. Solo a los grandes se les permiten esos lujos.

Asensio marcó el segundo tanto del Madrid en el añadido ante el RB Leipzig | TELEFÓNICA

PREFIERE JUGAR POR DENTRO

Asensio no está jugando pero se empeña en dejar su firma en los últimos partidos. No es una cuestión de reivindicarse, pero sí de decir “sigo aquí”. Acaba contrato en junio y juega con el club a ‘tú la llevas’. Ante el Sevilla desatascó el partido con un pase en diagonal a la carrera de Vinicius que se plantó ante Bono para dársela a Lucas Vázquez y deshacer el 1-1. El pase de Asensio confirma las sensaciones que viene dejando en sus últimas apariciones. Salir fresco con los rivales cansados le ofrece ese punto de anticipación que le falta cuando parte de titular. Y marca diferencias para recordar con los pulgares señalándose el dorso de la camiseta que él es Asensio.

Su récord de minutos seguidos en un partido es de 26 esta temporada. 22, 17, 13, 12, 11,10, 8, 7, 5 y 2 son el resto de apariciones que no colman sus deseos. Algo más de 133 minutos en los que ha marcado dos goles, uno cada 66.

Asensio mandó un mensaje a Ancelotti en el que le reprocha no jugar donde rinde más. Lo ha hecho 16 meses después de trabajar a sus órdenes, de ahí que a muchos le extrañe la confesión. “Por dentro me manejo mejor, estoy más cómodo y eso se nota”, dijo tras del partido del Sevilla. Insinúa que no le ponen donde le gusta y mejor rinde. Será que Ancelotti, como muchos, no se entera de la película por ponerlo de extremo derecho, posición en la que jugó con Zidane para explotar su zurda.