Rüdiger: "Vinicius puede ganar el Balón de Oro en el futuro"

El central ha destacado el nivel del brasileño al que tiene por "un hermano pequeño" Ha valorado positivamente sus primeros meses en el Madrid: "estoy satisfecho con mi rendimiento"

Antonio Rüdiger apunta a titular este martes ante el Leipzig (21.00 horas). El defensa alemán ha valorado positivamente sus primeros meses en el Real Madrid. "Estoy satisfecho con mi rendimiento y también pensando en el Mundial creo que llego en buena racha".

Rüdiger no está preocupado por haber perdido la condición de titular que tenía en el Chelsea. El central cree que es algo normal cuando estás en un equipo como el Real Madrid. "Con la calidad de esta plantilla está claro que no puedo jugar todos los partidos, pero me siento bien: diez de diez puntos", dijo. Además ha asegurado que el golpe que sufrió ya está superado y está listo para medirse con total garantías al Leipzig. "No fue un golpe bonito", empezó diciendo. "Pero me encuentro bien y espero un rival con mucha intensidad, con muchos jugadores rápidos y claramente con un atacante muy fuerte como Timo Werner".

Una relación especial con Vinicius

"Es como un hermano pequeño para mí. Me ayuda a hablar mejor español y nos entendemos. Es un jugador con un potencial enorme y lo demuestra en cada partido. Podría ganar el Balón de Oro en el futuro", señaló.

Al central también le preguntaron por la situación de Kroos y su posible retirada a final de temporada. "Para mí es una leyenda en el Real. Es respetado en el club y el equipo. El disfruta jugando, siempre contento y al final decide él. Él sabe lo que significa para todos y espero que siga jugando con nosotros. En la selección le vamos a echar de menos".