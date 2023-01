Ancelotti responde al Barça

El italiano no cree que se acerque un cambio de ciclo en el fútbol español Está seguro de que su equipo dejará atrás pronto la mala dinámica en la que se encuentra

El entrenador del Real Madrid ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de Copa contra el Villarreal y después de la derrota en la final de la Supercopa contra el Barça. Precisamente del club blaugrana ha hablado el técnico italiano, respondiendo a la declaración de una nueva era por parte blaugrana tras el triunfo de Riad.

"No voy a entrar en esas cosas. Solo puedo decir que el Barça siempre será un buen rival. Lo fue en el pasado, lo es ahora y lo será en el futuro", ha dicho Ancelotti, que no cree que el Real Madrid esté acabando un ciclo como se ha insinuado ya desde Barcelona. "Tenemos jugadores jóvenes como Camavinga, Vinicius, Rodrygo, Valverde, Militao, Tchouameni y los que vendrán. Yo diría que es el inicio de un ciclo en este club. Están llegando a su final jugadores que los han conseguido todo como Benzema, Kroos y Modric, pero estamos entrando en una nueva época, es un momento de transición. No es el fin, es el inicio de un ciclo", respondió Ancelotti a los que auguran un cambio de ciclo.

CAMBIO DE DINÁMICA

Ancelotti ha admitido que su equipo no está en un buen momento, pero está seguro de que pronto saldrá del bache. "Podemos salir mañana, el domingo o el próximo domingo. Saldremos seguro, que nadie de al Real Madrid por muerto. Lucharemos por todos los títulos", ha sentenciado.