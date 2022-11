Malestar en el Madrid con Benzema y su lesión

El delantero se ha perdido 8 partidos esta temporada y no es titular desde el 19 de octubre Tiene fatiga muscular y no arriesga para no perderse el Mundial

El Madrid ha entrado en barrena en los últimos días. Dos pinchazos consecutivos en la Liga y una derrota sin paliativos en la Champions han rebajado la euforia de un equipo que, sin Benzema, no funciona. Mientras tanto, el delantero francés está decidiendo no arriesgar por sus problemas de fatiga muscular con el objetivo de llegar al cien por cien al Mundial. Y en el club blanco empieza a surgir un cabreo monumental ante la actitud del delantero, que está perjudicando claramente los intereses deportivos blancos.

El último partido de titular de Benzema fue el clásico ante el Barça el pasado 19 de octubre. Fue el punto de inflexión total para un Madrid que encarrilaba bien la temporada, pero que sin el concurso del francés ha ido cayendo hasta perder el liderato en la Liga y tener que recurrir al último partido de la fase de grupos de Champions para quedar como líder de grupo. Por ahora no ha habido parte médico sobre el francés y Carlo Ancelotti se limitó a asegurar que no el goleador no estaba disponible ante el Rayo y que podría tener opciones ante el Cádiz. Pero en el Madrid dudan que Benzema quiera arriesgar a poco más de 15 días para empezar el Mundial.

Lo que sí tiene claro Ancelotti es que el Madrid no tiene opciones ofensivas fiables sin el francés sobre el terreno de juego. Los brasileños Vinícius y Rodrygo son muy irregulares y Mariano y Hazard no cuentan para nada. El cabreo del Madrid puede ir a más si, como parece, Benzema juega de titular todos los partidos con la selección francesa. El Mundial ha agrietado la relación entre el francés y el club blanco.