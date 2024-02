Ancelotti, mudo con el arbitraje

Carlo Ancelotti no entró esta vez a valorar la actuación arbitral, lo que sí había hecho en las pasadas jornadas. No fue preguntado por la polémica anulación del gol a Savic para el Atlético, pero sí de los dos penaltis reclamados por el Real Madrid y pese a que durante el partido se le apreció reclamándolos, no lo hizo posteriormente en la sala de prensa. "Lo de los penaltis no lo comento", contestó la primera vez. Y en la segunda, el italia se fue por las ramas. "No sé los motivos que habrá tenido de tomar esta decisión -sobre el colegiado-, pero no hace falta volver atrás, hay que mirar hacia adelante", dijo, en tono conciliador.

Ancelotti quiso dejar un mensaje positivo pese al 'palo' de encajar en el añadido. "Fue un partido muy bueno, bien controlado y con la mala suerte de encajar en el último minuto. Nos faltó un poco de altura (defensiva) y evidentemente sufrimos a balón parado. Nosotros hemos ganado muchos partidos al final y remontando, no hay nada que reprochar, somos líderes y tenemos la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa el próximo sábado. Tranquilidad, el equipo está bien", remarcó Carletto.

La ausencia inesperada de Vinicius

Sobre la salida de la titularidad de Vinicius Junior, Ancelotti explicó que "lo intentó, tuvo una contractura en las cervicales, no se encontró cómodo en el calentamiento y tenía dos opciones, Joselu y Brahim, pero Brahim nos permitía no cambiar el sistema defensivo". Y descartó nada importante en Camavinga: "Creo que es un golpe en la rodilla, nada especial".

Lo que si fue "especial", a su juicio, es que "caigan dos jugadores que pueden ser centrales, pero la emergencia se acaba hoy, porque en el próximo partido ya estarán Rüdiger y Tchouaméni", recordó un Ancelotti que no quiso 'tirar la caballería' sobre el meta Lunin: "Estuvo muy bien, hizo un paradón a Griezmann, estuvo seguro en las salidas al área y ayudó al equipo a balón parado".